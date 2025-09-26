Valentino, el hijo menor de Natacha Jaitt, se volvió tendencia en las últimas horas, tras haber denunciado que su tío, Ulises Jaitt, lo maltrataba. La noticia sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, y seguidores de la familia. Sin embargo, muchos comenzaron a cuestionar la postura de Antonella, su hermana mayor, debido a que la joven vive alrededor del mundo, gracias a su trabajo como DJ. Rápidamente, decidió pronunciarse en sus redes sociales y dejó un tajante comunicado.

Antonella Olivera, Valentino Yospe, Ulises Jaitt

Tras la denuncia de Valentino, el hijo menor de Natacha Jaitt, Antonella rompió el silencio

Durante los últimos días, Valentino Yospe decidió romper el silencio de años, y denunció a Ulises Jaitt frente a las cámaras. Los medios de comunicación no tardaron en dar a conocer la noticia, mientras que el joven expuso el calvario que comenzó cuando tenía 8 años, pero que se profundizó cuando falleció su madre, en 2019. Si bien explicó que a su hermana Antonella "nunca la tocó", reveló que él sí fue víctima de "la violencia de mano dura por parte de él" durante su adolescencia y niñez.

Valentino Yospe, Ulises Jaitt

Rápidamente, Ulises no dudó en mantenerse alejado de lo mediático, a pesar de su posición durante el caso del fallecimiento de su hermana. Fue así que varios medios de comunicación intentaron contactarse con Antonella Olivera, la hija mayor de Natacha. Ante los constantes pedidos de dichos, la joven DJ decidió pronunciarse en un tajante comunicado en su cuenta de Instagram. En el mismo, defendió a su hermano y pidió por la discreción de la denuncia.

"Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía al expresarse", comenzó en la historia de sus redes sociales. De esta manera, aseguró que no le correspondía exponer temas tan íntimos en los medios. "Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite", cerró Antonella.

La palabra de Antonella, la hija mayor de Natacha, tras la denuncia de su hermano

Según se dio a conocer, la causa alrededor de la denuncia de Valentino Yospe se tramita bajo reserva, dado que involucra a un menor de edad, y cuenta con el acompañamiento de profesionales. Antonella Olivera vive en el exterior, evocada en su carrera musical, pero mantiene una relación cercana con su hermano menor. Por el momento, no habló de regresar a la Argentina o de cómo lo acompañará. Al mismo tiempo, Ulises Jaitt se alejó de las cámaras y las polémicas, mientras lo rodean las acusaciones.

A.E