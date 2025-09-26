DDP HAIR STUDIO: el look perfecto para la vida real

CONTENT LIKE

¿Cómo comenzaste en el rubro?

Mis inicios fueron pura pasión y curiosidad. Desde muy joven descubrí que el cabello podía transformar no solo el aspecto de una persona, sino también su autoestima y la forma en la que se enfrenta al mundo. Empecé trabajando desde muy chico, en salones pequeños y luego en otros muy renombrados, absorbiendo todo lo que podía aprender y perfeccionando mi técnica. Inclusive llegué a participar en producciones para Caras y a trabajar con reconocidas famosas en mi paso por Capital.

Con el tiempo decidí volver a mi provincia para crecer profesionalmente con un nuevo concepto, más íntimo y personal, que hoy se materializa en DDP HAIR STUDIO. Fueron años de dedicación, largas jornadas y aprendizaje constante, pero cada paso me confirmó que este era mi lugar. Me llena de orgullo haber acompañado no solo a mujeres en sus eventos más importantes, sino también a clientas que han pasado por tratamiento oncológico. Esa confianza que depositan en mí es lo que me inspira día a día.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

En DDP HAIR STUDIO ofrecemos mucho más que un corte de cabello: brindamos una experiencia completa de transformación de imagen.

Nuestros servicios incluyen: cortes de precisión y personalizados; colorimetría avanzada, tanto para cambios sutiles como para looks impactantes; tratamientos capilares de reparación, hidratación molecular y ozonoterapia; asesoramiento de estilo e imagen, acompañando la personalidad de cada cliente.

Cada detalle está diseñado para que la persona se sienta segura, moderna y alineada con la mejor versión de sí misma. Queremos que cada visita sea un momento de disfrute, cuidado y renovación.

¿Qué te diferencia a DDP HAIR?

Mi propuesta no es solo estética, es emocional y experiencial. No vendemos un corte de cabello, vendemos confianza, actitud y estilo.

En DDP HAIR STUDIO cuidamos cada detalle: desde el ambiente, la música y el servicio, hasta el consejo profesional que damos a cada cliente. Escuchamos, entendemos y diseñamos el look perfecto para la vida real de las clientas y que puedan llevarlo siempre ellas mismas. Creo que la diferencia está en el toque humano y la calidez, en que cada persona que entra al salón siente que estamos 100% enfocados en ella, en su estilo y en su historia.

¿Qué proyectos tenés a mediano plazo?

Me visualizo expandiendo la experiencia de DDP HAIR STUDIO, convirtiéndolo en un referente nacional de imagen. Mi meta es que cada cliente sienta que vive algo único, casi como un ritual de estilo.

En el mediano plazo quiero consolidar una línea propia de productos, seguir capacitando a mi equipo para que sean embajadores de esta filosofía y abrir nuevas locaciones en puntos estratégicos. Todo sin perder la esencia boutique y personalizada que nos caracteriza.

¿Algo importante que puedas destacar en base a tu experiencia…?

Que el éxito no se logra solo: se construye en comunidad, con personas talentosas y apasionadas que comparten tu propósito. Estos últimos años hice mucho hincapié en fortalecer este equipo que hoy forma DDP.

La imagen es más que estética: es la llave que abre puertas, inspira confianza y nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo.

De Paoli Dante - Creador y fundador de DDP Haristudio

Entre Ríos 142, H3500 Resistencia, Chaco, Argentina

Mail: [email protected]

Ig: ddp.hairstudio