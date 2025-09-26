Revelaron la lista de exigencias que Milett Figueroa le puso a Marcelo Tinelli

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli viene de hace varios meses de crisis, y de muchas supuestas rupturas que les adjudicaron. El conductor y la modelo aseguraron que habían finalizado en buenos términos, y que el cariño entre ambos se mantenía. Sin embargo, en LAM (América), apuntaron contra ciertas actitudes de la peruana que habrían ocurrido durante toda la relación, y expusieron una lista de exigencias que ella le expresó a Tinelli en los dos años de su noviazgo.

Milett Figueroa, Marcelo Tinelli

Las exigencias que Milett Figueroa le puso a Marcelo Tinelli

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó en las pistas del Bailando 2023, cuando la modelo era participante del certamen del conductor. Esta relación estuvo en el foco de atención de los medios de comunicación, y de diversos comentarios a su alrededor. Entre disgusto de las hijas de Tinelli, participaciones a realities y vacaciones familiares, la pareja se mantuvo unida y frente a las diferentes crisis que se le adjudicaban.

Milett Figueroa, Marcelo Tinelli

Sin embargo, en los últimos días, fue el propio conductor que reveló que su relación había terminado, y aseguró que se trataba de una separación en buenos términos. Sin embargo, en LAM (América), Ángel de Brito se sumó a los periodistas que apuntaron contra Milett y revelaron algunas actitudes y exigencias que había desplegado durante su noviazgo con el conductor. De esta manera, volvió a apuntar en su contra.

El conductor de LAM enumeró: “llegaba siempre tarde a los programas y los ensayos”; “pidió que le saquen a Martín Salwe”; “no saludaba a nadie, me contaron los altos de producción”; “tuvo problemas con coaches, producción, vestuario y maquillaje”, “en el Cantando le tuvieron que cambiar mil veces el equipo de peinado y maquillaje porque no le gustaba nada”, “también tenía chofer propio, y la llevaba a Le Parc”, “terminó traicionando a Papelito, su representante, con Multitalent”, y “la vieron llorando caprichosa en maquillaje, donde la odiaban”. Rápidamente, Milett no se quedó callada y les respondió tras sus acusaciones, pero la lista se viralizó y las redes sociales opinaron al respecto.

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli generó un gran cambio en los planes de la modelo, respecto a su estadía en la Argentina. Ángel de Brito reveló que no participará de la segunda temporada de Los Tinelli, pero que asistirá a los premios Martín Fierro junto a Marcelo Polino. Este suceso generó debate entre los usuarios y nuevas acusaciones apuntaron en su contra, al mismo tiempo que ella se defiende contra los dichos.

A.E