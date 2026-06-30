Así es Bárbara Paredes, la hermana de Leandro Paredes, que sorprende por su gran parecido

Leandro Paredes se roba todas las miradas en cada partido, ya sea con la camiseta de Boca Junios o con la albiceleste en la selección argentina. En esta oportunidad, su gran parecido físico con su hermana Bárbara Paredes deslumbra a sus seguidores. Además de las facciones, ambos comparten una misma pasión y un vínculo muy cercano.

El parecido entre Leandro Paredes y su hermana Bárbara que cautiva las redes

Aunque Leandro Paredes es una de las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial 2026 y está acostumbrado a la exposición pública, parte de su familia elige mantenerse alejada de los flashes. Sin embargo, en las últimas horas, llamó la atención el sorprendente parecido físico que existe entre el futbolista y su hermana Bárbara, conocida por su entorno como Barby.

Si bien la joven mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram permanece privada, algunas de las imágenes que comparte suelen viralizarse en cuentas de fanáticos que siguen el día a día de la familia Paredes. Es justamente allí donde los usuarios no dejan de remarcar el enorme parecido entre ambos.

Leandro Paredes junto a su hermana Bárbara y su madre Myriam Benítez

En una de las fotografías que más comentarios generó, Leandro y Bárbara Paredes aparecen posando juntos durante una reunión familiar junto a su madre Myriam Benítez. Él luce una remera blanca mientras que ella se muestra con una remera negra y el cabello recogido en un rodete. Las similitudes físicas son evidentes: ambos comparten los ojos claros, una mirada muy expresiva, cejas marcadas y una sonrisa prácticamente idéntica.

En otra postal, ambos posan con su otra hermana Liana Paredes. Sin embargo, los internautas aseguran que el jugador es más parecido a Bárbara. De hecho, ambos poseen tatuajes similares en la misma zona del cuerpo. Tal como se puede ver, escogieron los brazos para explayar diversos dibujos en su piel. A diferencia de Leandro Paredes, ella opta por una vida lejos de los medios aunque eso no impide que las fotos familiares despierten interés entre los seguidores del futbolista.

Leandro Paredes junto a sus hermanas, Bárbara y Liana

Cómo es la relación entre Leandro Paredes y su hermana Bárbara

Más allá del parecido físico, Leandro Paredes y su hermana Bárbara mantienen un vínculo muy estrecho. De hecho, según trascendió, Bárbara se casó en mayo de este año y el jugador tuvo un rol muy especial en la ceremonia al convertirse en el padrino de la boda, un gesto que reflejó la cercanía y el cariño que existe entre ambos.

Bárbara Paredes junto a su sobrino, Giovanni

Pese a su agenda cargada de partidos, concentraciones y momentos con su esposa e hijos, Leandro Paredes siempre se muestra junto a su madre y sus hermanas. Cada encuentro familiar reafirma el vínculo estrecho que mantiene con ellas y lo que significan para él. Incluso, esta faceta más íntima es una de las que más conecta con el público, que celebra cada imagen en la que el campeón del mundo deja ver el fuerte lazo que lo une a los suyos.

En resumen, así es Bárbara Paredes, la hermana de Leandro Paredes, que sorprende por su gran parecido: ambos comparten el mismo color de ojos, una sonrisa cautivadora y facciones similares. Asimismo, los hermanos son apasionados de los tatuajes y eligieron los brazos para llevar distintos diseños. Esta coincidencia hace que se parezcan aún más.