Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini que ya tiene 15 años

Facundo Arana y María Susini llevan 12 años de casados y son padres de tres hijos: India, Yaco y Moro. Aunque se trata de una de las parejas más reconocidas y queridas del ambiente artístico, sus hijos mantienen un perfil reservado, apareciendo en público de manera esporádica y evitando la exposición mediática. Por esta razón, es poco habitual verlos frente a cámaras, lo que hace que cada aparición familiar se destaque y genere interés dentro del ámbito social.

Así está hoy Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini

Este domingo 21 de septiembre, Montana Farm se convirtió en el escenario de una jornada única con la realización del Montana Farm Masters, el primer torneo oficial de la Federación Ecuestre Argentina en el predio de Cardales. El encuentro reunió a destacados jinetes y figuras del ámbito deportivo, pero también fue un punto de encuentro de celebridades. Entre los presentes se destacaron Lucas Tornquist, Mara Lorenzon y Fran Villa Picasso, Cynthia Garrido y Wally Diamante, Federico Coria y su esposa, Florencia Gómes y Brenda Asnicar, entre muchos otros.



Brenda Asnicar



En ese contexto, uno de los asistentes que más llamó la atención fue Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini, quien estuvo acompañado por su madre. El adolescente de 15 años se robó miradas por su estilo urbano y relajado.

Lucas Tornquist

El impresionante estilo de Yaco y María Susini

Madre e hijo llegaron al evento con looks que reflejaron tanto su personalidad como una sutil armonía entre ambos. Yaco apostó por un buzo negro oversized, sin estampados y de corte sencillo, combinado con jeans baggy desgastados de aire noventero y zapatillas negras con detalles en blanco.

Por su parte, María Susini eligió un conjunto práctico y sofisticado: una remera ajustada negra de manga larga con escote en “V” y botones, combinada con jeans chupines azul oscuro que estilizaron su figura. Sumó un cinturón con hebilla llamativa y unas botas negras de caña baja, que completaron el look con fuerza y carácter.

María Susini y Yaco Arana

En conjunto, madre e hijo coincidieron en la paleta de colores oscuros y neutros, proyectando una imagen elegante y armónica. Mientras Yaco reflejó un estilo más urbano y juvenil, María apostó por un look femenino, moderno y con tintes rockeros. Una dupla que no pasó desapercibida en el exclusivo evento.

La vida bajo perfil de Yaco, el hijo de Facundo Arana y María Susini

A sus 15 años, Yaco mantiene un perfil bajo, pese a ser hijo de una de las parejas más queridas y reconocidas del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini construyeron una vida familiar basada en la discreción, priorizando el bienestar de sus tres hijos y alejándolos, en lo posible, de la exposición mediática.

En pocas ocasiones, la pareja compartió imágenes de sus hijos en redes sociales, aunque cada vez que lo hicieron generaron ternura y sorpresa entre los seguidores. Fue el propio Arana quien, en octubre pasado, celebró el cumpleaños número 15 de sus mellizos Yaco y Moro con un mensaje en Instagram donde destacó cuánto habían crecido y cómo ya lo superaban en altura.

María Susini y Yaco Arana

Los mellizos no solo llaman la atención por su altura, sino también por su parecido con sus padres: Yaco es la viva imagen de Facundo Arana, mientras que Moro heredó más rasgos de María Susini. Esta combinación de genética y carisma hizo que sus seguidores celebren la continuidad de una familia muy querida en el ambiente artístico.