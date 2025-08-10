Alexandra, la hija menos conocida de Carolina de Mónaco, da un paso al frente y gana protagonismo en la familia

Alexandra, la hija menos conocida de Carolina de Mónaco, dio un paso al frente y empezó a ganar protagonismo en la familia real con una serie de apariciones que marcan un cambio en su rol público. Su presencia en actos oficiales y culturales junto a figuras clave del principado comienza a llamar la atención del público.

Alexandra de Hannover, la hija más reservada de Carolina de Mónaco, comenzó a ocupar un lugar más visible en la Familia Real. Su participación en eventos institucionales y actividades culturales junto a miembros destacados de la familia, como su tío Alberto de Mónaco, refuerza su presencia dentro del entorno real.

Durante años, la joven decidió mantener un perfil bajo, alejada de los focos mediáticos que acompañan a sus hermanos mayores. Uno de los momentos más recientes que reflejan este cambio fue la inauguración de la exposición Coleurs! en el Foro Grimaldi, donde compartió protagonismo con el príncipe.

Según se conoció, el evento, que reunió piezas del Centro Pompidou, fue una cita destacada en la agenda cultural del principado. Alexandra apostó por un look blanco de la firma italiana Tod’s, con un vestido de viscosa de corte asimétrico y bolso mini, mientras que Alberto de Mónaco sorprendió con una corbata de colores vibrantes, poco habitual en su estilo.

Junto a ellos estuvo presente Ben Sylvester Strautmann, pareja de la joven desde hace varios años, quien siempre mantuvo un perfil bajo en sus apariciones públicas. Su presencia constante en actos familiares lo convirtió en un rostro habitual dentro del entorno de la familia Grimaldi.

Por su parte, más allá de las apariciones públicas, Alexandra de Hannover también acompañó a su madre en reiteradas ocasiones en compromisos internacionales. En mayo, viajó a La Habana junto a la filántropa en una visita oficial que incluyó una recepción con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Durante el viaje participaron en distintas actividades programadas, consolidando su rol de representante del principado.

A través de sus redes sociales compartió distintas imágenes del recorrido por la ciudad, incluyendo una visita a la Casa Museo Oswaldo Guayasamín, donde se exhibe una obra donada por Carolina de Mónaco. Sus posteos fueron interpretados como un homenaje a la historia familiar y al legado que su madre promovió por décadas.

En la misma línea, Alexandra de Hannover comenzó a destacar dentro del circuito social de Europa. Recientemente asistió al baile de verano en el Museo de Artes Decorativas de París, evento que marca el inicio de la temporada de alta costura. En esta ocasión compartió espacio con varias figuras internacionales del mundo de la moda, reafirmando su vínculo con el estilo y la elegancia que caracteriza a la Familia Real de Mónaco.

