Un viaje hecho a la medida del corazón

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¿Cómo decidiste comenzar en el turismo?

Mis inicios fueron tras la maternidad. Buscaba una actividad que me devolviera la reconexión con mi esencia, y fue en el turismo donde encontré esa respuesta. Hoy disfruto enormemente de lo que hago a través de GP Travel: me apasiona y le dedicó con entusiasmo gran parte de mi día.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

En GP Travel ofrecemos mucho más que un viaje: diseñamos experiencias donde cada persona o familia se siente contenida y acompañada de principio a fin.

Nos especializamos en itinerarios altamente personalizados a Europa, además de comercializar ampliamente el Caribe y Estados Unidos, contando con la certificación como agente oficial de Disney.

¿Hacia dónde apuntarías tu crecimiento en el mediano plazo?

Desde que comencé he crecido a pasos agigantados, y siento un profundo agradecimiento por esta oportunidad.

A mediano plazo me encantaría organizar viajes grupales, ya sea para familias o para quienes se animan a viajar solos a diversos destinos, garantizando no solo la máxima calidad de servicio, sino también las mejores tarifas del mercado.

¿Qué diferencia a GP Travel?

Frente a las grandes empresas, mi diferencial es la cercanía absoluta. Estoy presente en cada etapa: desde que ideamos el itinerario, durante la travesía y al regreso, para ser testigo de ese brillo en los ojos que deja un sueño cumplido. Trabajar con un amor genuino y dedicarle tiempo real a cada detalle es lo que marca la diferencia.

Si pudieras comenzar nuevamente con GP Travel, ¿qué proceso o decisión abordarías de otra manera?

Sinceramente, no cambiaría nada. Me siento afortunada por poder hacer lo que me apasiona, mostrarme tal cual soy y llevar adelante este emprendimiento de la mano de mi hijo pequeño, quien a veces se suma a los videos y lo disfruta a la par mía. Si hubiera empezado antes de su llegada, nada de esto tendría el mismo sentido.

GP Travel

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Mail: [email protected]

Web: www.gptravel.com.ar

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