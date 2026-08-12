Sol Pérez mostró el exclusivo rincón que creó para su hijo, Marco, en el living de su casa: pelotero, alfombra didáctica y biblioteca

Sol Pérez abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo disfruta el crecimiento de Marco, su hijo de un año y cuatro meses. En el living de la casa, la modelo organizó un espacio pensado para acompañar las primeras etapas de juego y aprendizaje, con detalles que se integran de manera natural al ambiente principal. La propuesta combina diseño funcional y recursos infantiles, creando un rincón que refleja la vida cotidiana de madre e hijo en un entorno cálido y organizado.

El rincón de juego y aprendizaje de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

En las últimas horas, Sol Pérez compartió en sus redes sociales un momento especial junto a su hijo Marco. La modelo dejó ver cómo el pequeño creció y sorprendió al repetir algunas palabras mientras jugaba en el living de su casa. En la grabación se los pudo ver disfrutando de una mañana cotidiana, con un espacio diseñado para acompañar las primeras etapas de aprendizaje y juego del niño. El video mostró cómo la rutina se transforma en una oportunidad para estimular el desarrollo temprano, en un ambiente pensado para la comodidad.

Sol Pérez y su hijo, Marco

El sector de juego creado por la periodista se integra de manera natural al área principal de la residencia, aprovechando la amplitud del espacio social y la iluminación que ingresa desde los ventanales hacia el jardín. La distribución fue pensada para que el niño pueda desplazarse sin obstáculos, manteniendo contacto con su entorno mientras explora y desarrolla nuevas habilidades. Este diseño funcional permite la libertad de movimiento, manteniendo la seguridad en cada momento.

La base del rincón está delimitada por una alfombra didáctica de goma EVA, en tonos neutros y cálidos. Sobre su superficie se destacan impresiones de números, letras y figuras de animales, que funcionan como estímulo visual. Allí Sol Pérez decidió colocar también libros ilustrados de hojas duras, cuentos interactivos y piezas de encaje geométrico, todos al alcance de Marco. La elección de estos recursos busca fomentar la curiosidad y el aprendizaje temprano, en un entorno que combina juego y educación.

El rincón de juego de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

A un costado del área se encuentra una carpa desplegable que funciona como pelotero, con estructura flexible y paredes de malla transparente. Decorada con motivos de la selva, contiene esferas plásticas livianas en múltiples colores, ideales para estimular la motricidad fina y la coordinación. El hijo de la modelo y Guido Mazzoni puede entrar y salir con facilidad, manipulando las pelotas en un entorno seguro y entretenido. Este espacio se convierte en un punto de diversión dentro del living, donde experimenta nuevas formas de movimiento.

El living de Sol Pérez, un espacio diseñado para acompañar el crecimiento de su hijo, Marco

La grabación de Sol Pérez también permitió observar cómo se organiza este espacio de su casa. En paralelo al sofá principal del living, se ubica un mueble organizador bajo de textura clara y casilleros abiertos. Allí se guardan bloques de construcción, piezas de encaje, pequeños vehículos y accesorios de juego, todos clasificados en cajas transparentes. La parte superior del mueble funciona como exhibidor de muñecos de peluche. Esta disposición permite mantener el orden y, al mismo tiempo, ofrecer variedad de opciones de entretenimiento para el niño.

El diseño de este sector de la casa de la influencer mantiene la estética general, caracterizada por pisos de porcelanato gris claro y paredes en tonos neutros, mientras incorpora la vitalidad de los elementos infantiles. Esta combinación permite que el rincón se integre de manera armónica al ambiente, sin perder funcionalidad ni comodidad para el niño. La propuesta equilibra la sobriedad del mobiliario principal con la energía de los colores, generando un contraste atractivo y práctico.

La organización del área fomenta la autonomía de Marco, quien puede acceder a sus juguetes y libros de manera sencilla. La disposición al nivel del suelo y la delimitación de actividades favorecen rutinas de aprendizaje y momentos compartidos con Sol Pérez y Guido Mazzoni, entorno que estimula la exploración y el desarrollo. La estructura de este ambiente está pensada para que el niño interactúe de forma independiente, fortaleciendo su confianza y habilidades en cada etapa de crecimiento.

El rincón de juego de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez acompaña el crecimiento de Marco con un espacio especialmente pensado dentro de su hogar, donde cada detalle fue diseñado para favorecer el juego y la exploración. La propuesta se integra de manera armónica al ambiente principal de la casa y refleja cómo la rutina diaria se adapta a las necesidades de la primera infancia. Con esta organización, madre e hijo comparten momentos que combinan aprendizaje y entretenimiento, en un entorno que se ajusta a la etapa que atraviesan juntos.

VDV