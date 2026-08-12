Así fue el vestido que el diseñador de Tini Stoessel para su boda, Ludovic de Saint Sernin, creó para Georgina Rodríguez

El anuncio de casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul paralizó al mundo del espectáculo. Si bien se habían comenzado a correr rumores al respecto, la feliz noticia tuvo una enorme repercusión en redes sociales tras la difusión de un emotivo video. En esa misma filmación, la cantante expuso quién sería el diseñador de su vestido de novia: el belga Ludovic de Saint Sernin. Según montó, viajó hasta París para comenzar las pruebas de una pieza que promete ser histórica, preparado solo para ella.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el prestigioso creador trabaja con una gran celebridad mundial. Meses antes, el modisto preparó una pieza única e impactante para la modelo Georgina Rodríguez. La empresaria deslumbró por completo en la alfombra roja del prestigioso evento benéfico Met Gala 2026 con este exclusivo atuendo artístico, de diseño religioso y muy sentimental.

El vestido para Georgina Rodríguez que el diseñador de Tini Stoessel para su boda, Ludovic de Saint Sernin, creó

Ludovic de Saint Sernin es uno de los diseñadores de alta costura que logró que sus piezas caminaran por pasarelas de renombre. Durante este 2026, reveló los secretos detrás de una de sus creaciones más emblemáticas y virales del año, lucida por la reconocida modelo e influencer internacional Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. El deslumbrante acontecimiento tuvo lugar durante la prestigiosa Met Gala 2026, evento que celebró la apertura de la ambiciosa exhibición titulada "Costume Art" en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La deslumbrante pieza se destaca por una perfecta combinación de sensualidad refinada y elementos clásicos tradicionales de la corsetería, bajo una influencia religiosa. Elaborada en una tonalidad verde aguamarina, el vestido presentó los ojales y cordones característicos de la marca, pintados a mano para fundirse con el tono del traje. Las copas superiores del bustier fueron confeccionadas en su totalidad con un fino encaje francés, elaborado mediante telares históricos en la región de Calais-Caudry para otorgarle una caída fluida y un peso sumamente ligero. Para coronar la silueta, un velo translúcido completó la propuesta estética.

La inspiración principal de nació de un intercambio muy íntimo entre el diseñador belga y la empresaria. Según relató el modisto en su cuenta oficial de Instagram: "En conversación con Georgina, me llamó la atención la intimidad de su fe, particularmente su devoción a la Virgen de Fátima". De este modo, la ternura de la figura religiosa y los tonos suaves se convirtieron en la base de la prenda para "traducir la espiritualidad en alta costura". El misticismo del atuendo también incluyó secretos conmovedores ocultos entre sus costuras. Escondidas en el interior del corpiño y colocadas muy cerca de su corazón, se bordaron en hilo dos profundas frases en español: "Donde ella está, el alma encuentra refugio" e "Y líbranos del mal amén". El propio creador definió este detalle al explicar que "estas palabras actúan como una oración privada, llevada dentro de la pieza".

Finalmente, el estilismo de lujo se potenció con un accesorio cargado de valor sentimental y material. Se trató de valioso rosario tasado en 7 millones de euros de alta joyería concebido como una reliquia sagrada, fabricada en oro blanco y engalanada con un deslumbrante juego de diamantes y perlas. Además, llevaba grabados los nombres de los miembros de su familia, completando un diseño que demostró con éxito rotundo que, en el ámbito de la moda contemporánea, "la fe, al igual que el arte, puede expresarse a través de la forma, el detalle y la emoción".

El vestido para Georgina Rodríguez que el diseñador de Tini Stoessel para su boda, Ludovic de Saint Sernin, creó

Tini Stoessel anunció que se casa y Ludovic de Saint Sernin será su diseñador de vestido

El antecedente de Ludovic de Saint Sernin con el vestido para Georgina Rodríguez para la Met Gala 2026 subió considerablemente las expectativas por el traje que lucirá Tini Stoessel en su boda de diciembre. La cantante argentina revolucionó a sus fanáticos al confirmar los fuertes rumores sobre su esperada boda. Para eso, eligió un emotivo video casero, grabado desde un balcón en París, para compartir que dará el gran paso en el altar.



En la misma filmación, la cantante mostró con gran emoción las primeras reuniones oficiales con su modisto elegido. El encargado de confeccionar la prenda principal será el prestigioso diseñador belga. Por el momento, los detalles específicos del diseño final se guardan bajo un estricto secreto, pero los expertos ya saben que será una pieza de alta costura única y personalizada. El vestido combinará a la perfección el estilo lencero vanguardista del artista con el toque sofisticado que siempre caracteriza a la joven artista pop.

El vestido para Georgina Rodríguez que el diseñador de Tini Stoessel para su boda, Ludovic de Saint Sernin, creó

La unión entre el mundo de la música y la alta costura alcanzará su máxima expresión en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Tras haber dejado una huella imborrable en las escalinatas de Nueva York junto a Georgina Rodríguez, Ludovic de Saint Sernin se prepara para su próximo gran hito, creando expectativas por la pieza nupcial de la cantante.

A.E