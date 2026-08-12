El nuevo camino de Jazmín, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, a los 31 años

Jazmín, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, atraviesa un momento clave en su carrera artística con un proyecto que marca una nueva etapa. A los 31 años, la cantante presenta una propuesta musical que refleja madurez y sensibilidad, con una búsqueda sonora distinta que la posiciona en un camino propio. Su recorrido previo en la música y el teatro se suma ahora a un lanzamiento que inaugura una fase renovada, donde la emoción y la autenticidad se convierten en protagonistas.

A sus 31 años, Jazmín Laport vive un presente marcado por nuevos proyectos artísticos

Jazmín, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, se encuentra en plena evolución profesional con un trabajo que abre un nuevo capítulo en su vida artística. Con una identidad cada vez más definida, la cantante apuesta por una producción que combina lo íntimo y lo cinematográfico, consolidando un estilo personal. A los 31 años, su presente refleja un crecimiento que integra experiencias pasadas en televisión y teatro con un proyecto musical que anticipa futuros desafíos.

Jazmín, Osvaldo Laport y Viviana Sáez

Luego de su paso por La Voz y la participación en la obra de sus padres, la artista empieza a vivir un momento marcado por el lanzamiento de “En mi piel”. Una balada que inaugura un concepto más maduro y cinematográfico dentro de su propuesta musical. El lanzamiento, disponible desde el 7 de agosto, refleja una búsqueda personal y profesional que combina sensibilidad, honestidad emocional y una interpretación intensa.

La canción propone un recorrido por pensamientos profundos y contradicciones internas, con una producción íntima que apuesta a la emoción como protagonista. Los arreglos de cuerdas, los coros con influencia gospel y la interpretación vocal de Jazmín Laport construyen una atmósfera que acompaña el relato de principio a fin. Este nuevo trabajo no solo representa un sencillo más en su discografía, sino el inicio de una etapa que anticipa futuros proyectos con una impronta distinta, cargada de significados personales.

El sencillo de Jazmín Laport

El centro de la producción se centra en la dificultad de soltar y convivir con las propias emociones, un tema que atraviesa toda la composición. La artista logra transmitir esa lucha silenciosa con la que muchas personas pueden sentirse identificadas, reforzando su estilo de conectar con el público desde la autenticidad. La producción estuvo a cargo de Achi Deuz y DMusic, quienes acompañaron a la hija de Osvaldo Laport en la construcción de una pieza que combina técnica y sensibilidad.

La nueva etapa artística de Jazmín Laport que se destaca por su sello personal

El lanzamiento de “En mi piel” se suma al recorrido artístico de Jazmín Laport, que incluye experiencias previas en televisión y teatro. La cantante participó en programas de talento donde mostró su voz y también compartió escenario con sus padres en obras teatrales, consolidando un perfil versátil. Su presente como cantante refleja una evolución que la posiciona en un camino propio, con una identidad cada vez más definida y una propuesta que busca diferenciarse dentro del panorama musical.

Jazmín Laport

Sin duda alguna, este sencillo marca el inicio de un concepto renovado en la carrera de la artista. La balada inaugura una búsqueda sonora personal, con una estética que combina lo íntimo y lo cinematográfico. La apuesta de la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez refleja un estilo que se aleja de lo convencional y que pone en primer plano la emoción, anticipando que sus próximos proyectos seguirán esta línea de profundidad y honestidad. La propuesta también refleja su crecimiento como intérprete.

La combinación de recursos musicales y la producción detallada refuerzan la idea de un trabajo pensado para conectar desde lo emocional. El lanzamiento de Jazmín Lapor representa un paso importante en su carrera, ya que consolida una etapa en la que la artista se muestra más segura de su estilo y de la dirección que quiere tomar. La búsqueda de un sonido propio y la decisión de apostar por producciones de calidad marcan un rumbo que promete continuidad y evolución.

Jazmín Laport

A los 31 años, Jazmín Laport, la hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, se posiciona como una artista que construye su camino con autenticidad y dedicación. Su nuevo proyecto refleja una etapa de madurez y crecimiento, en la que la música se convierte en el espacio elegido para expresar emociones y compartir experiencias. Con “En mi piel”, inaugura un recorrido que la conecta con su público desde la sensibilidad y que anticipa un futuro lleno de propuestas artísticas con sello personal.

VDV