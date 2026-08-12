Así fue el día de plaza de Mirko y Milenka con Marley: risas y complicidad entre hermanos

En medio de la intensa preparación de su próximo proyecto televisivo “Doble de riesgo”, Marley decidió tomarse un merecido descanso para compartir momentos especiales con sus hijos Mirko y Milenka en una plaza al aire libre. A través de sus redes sociales, el conductor mostró cómo sus pequeños disfrutaban a pleno de la diversión y la alegría que ofrecen los juegos infantiles, regalando a sus seguidores imágenes llenas de ternura y complicidad familiar.

Milenka, la hija de Marley, sorprendió con su destreza en los juegos de la plaza

Marley sorprendió a sus seguidores de redes sociales con unas tiernas postales de su salida familiar junto a sus hijos Mirko, de 8 años, y Milenka, que cuenta con más de un año y medio. El conductor eligió pasar un momento en una plaza con muchos juegos donde los niños fueron los protagonistas de un día lleno de entretenimiento.

Milenka, hija de Marley jugando en la plaza

La primera imagen que Marley compartió captó a Milenka trepando con entusiasmo en una red de escala, mostrando su espíritu aventurero y las habilidades motrices que va desarrollando a esta edad tan temprana. La pequeña, vestida cómodamente para la ocasión con una chaqueta verde oliva, pantalones color arena y zapatillas blancas, disfrutó de cada instante de esta actividad al aire libre.

En la segunda fotografía, la atención se centró nuevamente en Milenka, quien parecía desafiar el equilibrio y la coordinación, ya que encontraba de pie sobre la base amarilla de uno de los costados de la red de escala, sujetándose firmemente del poste con ambas manos mientras observaba hacia adelante con una expresión de curiosidad e interés. Sin dudas, se convirtió en el juego favorito de la hija del conductor de Telefe.

Milenka, hija de Marley jugando en la plaza

La tierna postal de Mirko y Milenka, los hijos de Marley, en la plaza

El punto culminante de la jornada fue retratado por Marley en una escena entrañable que refleja el fuerte vínculo entre hermanitos. En el centro del parque infantil, Mirko y Milenka compartían un momento de diversión a pleno y complicidad sentados juntos en un tobogán de plástico de color naranja.

Mirko, vestido con una chaqueta oscura, pantalones deportivos bordo con franjas blancas y zapatillas blancas con las clásicas tres rayas, abrazaba a su hermana menor, sonriendo de oreja a oreja. Ambos mostraban expresiones de alegría mientras se deslizaban o esperaban en la base del tobogán.

Mirko y Milenka, los hijos de Marley

Los dos niños disfrutaron de un instante de conexión que emocionó a los fanáticos del conductor. “La hora de la plaza”, escribió Marley en sus redes sociales y los usuarios no tardaron en expresar su encanto con comentarios de afecto. “Hermosos”, “Qué hermoso plan estar con ellos y lo primordial ellos disfrutando de compartir con nosotros”, “Hermosos los hermanitos”, fueron algunos de los comentarios que el conductor recibió en su cuenta de Instagram.

Así, entre juegos y risas, Mirko y Milenka aprovecharon la plaza para crear recuerdos imborrables junto a su papá, quien sin duda recargó energías para continuar adelante con sus proyectos profesionales, siempre acompañado del amor y la alegría de su hogar. Las imágenes compartidas por Marley en sus redes sociales lograron resonar entre sus seguidores, muchos de los cuales valoran esos momentos simples pero significativos de la vida cotidiana.