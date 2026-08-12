Gabriel Rolón, psicólogo, sobre la despedida de Lionel Messi a su padre: "Se pelea contra la realidad"

Esta mañana, mientras Gabriel Rolón desarrollaba su habitual columna en Perros de la Calle, el programa de streaming de Urbana Play, donde aborda temas como el amor, los vínculos, la paternidad, el duelo y las huellas que dejan las personas que pasan por la vida de las personas, una noticia los sorprendió en pleno aire. La carta abierta que Lionel Messi le dedicó a su padre, Jorge Messi, en su cuenta personal de Instagram, generó un momento de profunda emoción en el estudio y llevó al psicoanalista -y al resto del equipo- a reflexionar y conversar sobre el vínculo entre padres e hijos y qué sucede después de la muerte de un ser querido.

La palabra de Gabriel Rolón ante la emotiva carta de Lionel Messi a su papá

Gabriel Rolón es uno de los psicoanalistas más reconocidos del país. A través de sus libros, charlas y apariciones en los medios, logró construir una amplia comunidad de seguidores que encuentra en sus reflexiones una manera de comprender los vínculos, las emociones y las distintas experiencias que atraviesan durante la vida. Además, es una de las voces a las que recurren con frecuencia los oyentes en el “consultorio” del canal de streaming, cuando realiza sus columnas semanales.

Gabriel Rolón | Captura de pantalla de Urbana Play

Sin embargo, ante un tema tan sensible como la pérdida de un ser querido y las repercusiones lógicas que puede generar en quienes lo siguen de cerca, el experto en psicoanálisis decidió detenerse especialmente en las palabras de Lionel Messi. “No quiero que lo que digo se tome como un intento de analizar la carta”, comenzó diciendo.

En este marco, puso el foco en la dimensión emocional de las palabras del delantero y explicó que se trata de expresiones propias de quien atraviesa los primeros momentos de una pérdida tan significativa. “Son palabras muy difíciles que denotan el primer momento en el que se encuentra alguien cuando tiene el desafío de enfrentar un duelo, cuando tiene una pérdida”, señaló. En ese sentido, explicó que la palabra “duelo” tiene una doble etimología: por un lado, significa pelea y, por otro, dolor. “Cuando vos juntás esas palabras, lo que te queda es una batalla dolorosa. La dolorosa batalla que tiene que enfrentar alguien que perdió algo que ama”, sostuvo.

A partir de allí, hizo hincapié en la contradicción que aparece cuando una persona intenta asimilar la falta física de un ser querido: “Se pelea contra el deseo de que eso no haya ocurrido y se pelea contra la realidad de que ocurrió”. Para Rolón, ese enfrentamiento genera “una ruptura entre tu realidad externa y tu realidad interna”, porque la mente todavía se resiste a aceptar aquello que la realidad ya confirmó. “¿Qué dice él? Permiso para meterme, con todo respeto, en estas palabras tan sentidas y tan conmovedoras que ha volcado. No quiero creer, no quiero creer. Es que la realidad me muestra algo y no me gusta la realidad, no quiero creerla, no estoy de acuerdo con la realidad”, reflexionó.

Leo Messi junto a su papá, Jorge Messi | Instagram

En esa misma línea, explicó que esa dificultad para aceptar la ausencia puede extenderse durante mucho tiempo y aparecer en situaciones cotidianas. “No puedo creer que no me hables más. No puedo creer que me hayas dejado. No puedo creer que mi papá se haya muerto”, ejemplificó parafraseando las palabras del futbolista en su carta abierta. “Le cuesta mucho a la psiquis entender que hoy no está más algo que hasta ayer estaba y que uno amaba mucho”, agregó.

En esta línea, sintetizó el vínculo entre amor y dolor con una contundente frase: “Nadie duela lo que no amó. Si alguien duela es porque lo amaste mucho”. Según este abordaje, allí se encuentra la esencia de lo que Messi intentó transmitir en su posteo de Instagram: “Eso es el duelo: la pérdida, el dolor tremendo de haber perdido algo que se amaba mucho”.

La carta de Lionel Messi a su papá, Jorge Messi | Instagram

Gabriel Rolón reflexionó acerca de las declaraciones de Lionel Messi tras la muerte de su padre: “La realidad de confrontar con la potencia de la pérdida”

Las palabras a corazón abierto de Lionel Messi hicieron que Gabriel Rolón se detuviera en una de las frases más resonantes y conmovedoras: “No sé cómo seguir”. Lejos de resultar llamativa, esta expresión es completamente comprensible dentro del psicoanálisis en el proceso del duelo. “Me parece totalmente comprensible y sano. Porque cuando ocurre esto uno no sabe realmente cómo va a seguir”, remarcó. También destacó el contraste entre la imagen pública del futbolista y el hombre de 39 años que hoy atraviesa un momento de profunda congoja y dolor: “No es el ídolo triunfante, es el humano doliente”. Para el profesional, esa dimensión humaniza la situación y despierta una respuesta colectiva de empatía hacia alguien que durante tantos años “hizo felices a millones de personas”.

Por su parte, señaló que esa sensación de no saber cómo continuar forma parte de la confusión que aparece frente a una pérdida tan significativa. Para explicarlo, recurrió a una experiencia personal y recordó la muerte de su propio padre: “El 27 de octubre del ´98 se murió mi papá. Y cuando yo salí a caminar, después a la tarde, dije: ¿Qué es este mundo donde mi papá no estaba?”. A partir de eso, la ausencia modifica por completo la percepción de la realidad: “Nunca había conocido un mundo sin mi papá. Sin que esté él para preguntarle algo, para que me dé un abrazo”.

En otras palabras, el escritor buscó trasladar esa experiencia a lo que podría estar atravesando Messi tras la muerte de Jorge: “Tenés que seguir en un mundo que ha manifestado su crueldad y que te significa una falta. En este mundo ahora, falta tu viejo”.

“Lionel Messi jugaba para su papá”

Más allá de su condición de ídolo mundial, la publicación de Lionel Messi dejó al descubierto una dimensión mucho más íntima de su vínculo con su padre: detrás del futbolista que conquistó al mundo estaba también el hijo que buscaba el reconocimiento de su papá. En ese sentido, en el piso se trazó un paralelismo con las declaraciones que había realizado Carlos Tévez antes de retirarse del fútbol, cuando también habló de la importancia de su padre y de la necesidad de hacerlo sentir orgulloso. Para Gabriel Rolón, aunque el capitán de la selección argentina haya tenido miles de personas alentándolo desde las tribunas, hay una mirada que adquiere un significado diferente: la de aquellos que ama. “Las personas que amamos irradian algo distinto. Las personas que amamos son personas de color en un mundo blanco y negro”, dijo.

Asimismo, admitió que el reconocimiento de un ser querido tiene un valor que trasciende cualquier ovación. “Aunque todos disfruten de lo que vos hacés, hay algo que para vos tiene un valor incalculable, que es esta manera de querer ser mejor para la persona que amás, y ese reconocimiento es lo que más buscás”, agregó. Así, la grandeza deportiva queda atravesada por un vínculo mucho más profundo y cargado de sentido: la necesidad de demostrarle a esa persona especial que todo el esfuerzo valió la pena.

Finalmente, Gabriel Rolón resumió esa relación desde el lugar más humano: “Yo no era el ídolo, yo era el hijo con vos”. A su vez, destacó el legado que Jorge dejó en él y que trasciende cualquier logro deportivo: “El padre le dejó algo importantísimo: un modelo. ‘Yo quiero educar a mis hijos como vos me educaste a mí’”. De esta manera, la reflexión puso el foco en el hombre detrás del futbolista y en el profundo duelo que Lionel Messi comienza a transitar tras la muerte de su papá, atravesado por la conmoción, la congoja y la tristeza de despedir a una de las personas más importantes de su vida.