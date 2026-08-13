Luma Derma: la marca que trajo la fototerapia LED a la Argentina

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Max, ¿cómo surgió la idea fundar Luma Derma y comenzar a trabajar con este producto?

Luma Derma nació en 2025 de una pregunta incómoda: por qué una tecnología que en Estados Unidos, Europa y Asia ya era parte del cuidado cotidiano de la piel todavía no existía en la Argentina.

La fototerapia LED se usaba hace años en consultorios dermatológicos, pero nadie la había llevado al hogar. Decidimos ser los primeros e importamos la primera máscara de luz LED del mercado argentino. Desde el día uno el enfoque fue educativo: entrábamos a un mercado que nadie conocía, así que antes de vender había que enseñar qué es la fototerapia y cómo funciona cada longitud de onda. El primer lote se agotó antes de lo previsto: la demanda ya estaba, solo faltaba alguien que la ordenara.

¿Bajo qué nombre comercial promocionan esta máscara y qué beneficios aporta su uso? Además, ¿ofrecen algún otro producto o servicio?

Nuestro producto central es la Luma Mask, una máscara de fototerapia con 240 LEDs de doble chip y cuatro longitudes de onda: rojo de 630 nanómetros, infrarrojo cercano de 850, azul de 460 y amarillo de 590.

Vendemos de manera directa, con envíos a todo el país, garantía de un año y acompañamiento personalizado antes y después de la compra, con un protocolo de uso claro. También desarrollamos un canal profesional: cosmiatras, clínicas y centros de estética que incorporan el equipo a sus tratamientos.

¿Cuál es la proyección de crecimiento de la marca a mediano plazo?

Estamos desarrollando una línea de skincare pensada específicamente para acompañar la fototerapia, que empieza con un sérum iluminador de ácido hialurónico. En paralelo sumamos nuevos dispositivos que todavía no llegaron al país, con la misma lógica de ser los primeros en traerlos, y consolidamos el canal profesional. El horizonte de los próximos años es regional.

¿Qué destaca a Luma Mask en el mercado?

Tres cosas. Nuestro dispositivo cuenta con autorización de la FDA a través del proceso 510(k), algo poco frecuente en el mercado local. Incluye infrarrojo cercano real de 850 nanómetros, la longitud de onda de mayor penetración, invisible al ojo humano y ausente en la mayoría de las máscaras que se consiguen en el país. Y publicamos nuestros datos técnicos completos: irradiancia, cantidad de LEDs, especificaciones. Detrás de cada venta hay soporte local, garantía y una persona que responde.

Para finalizar, ¿qué destacás de importancia para potenciar el crecimiento?

Invertir más en educación y de manera temprana. Aunque el enfoque educativo estuvo desde el inicio, subestimamos su escala: no alcanza con explicar en cada venta. Cada consulta respondida con precisión terminó siendo nuestro mejor argumento de venta. Primero enseñar, después vender.

Luma Derma

Sitio web: lumaderma.com.ar

Instagram: @lumaderma_

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 2304 69-9415