Glëck, la marca que convirtió los estampados en su sello

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El vínculo de la creadora de Glëck con la ropa y lo textil comenzó desde muy chica. Creció rodeada de mujeres que cosían, bordaban y tejían: su abuela, su mamá y sus hermanas mayores. Su madrina era modista y todos los domingos la visitaba en su taller, donde podía pasar horas entre telas, moldes e hilos. Allí también encontraba un espacio para imaginar modelos y elegir las telas de su propia ropa.

A los 15 años hizo un curso de corte y confección para aprender a hacerse sus propias prendas. La creatividad continuó acompañando su recorrido: estudió dibujo y pintura durante ocho años y, más adelante, asesoramiento de imagen.

Con el tiempo apareció la necesidad de reunir todas esas experiencias en un proyecto propio. Durante la pandemia, esa búsqueda tomó forma y así nació Glëck.

Una propuesta que fue más allá de los pijamas

Glëck comenzó como una marca de pijamas y evolucionó hacia un concepto más amplio de sleepwear y loungewear, con camisas, camisolas, pantalones y conjuntos para mujeres que buscan comodidad sin resignar diseño.

Los estampados son el corazón de la propuesta. Se trata de diseños propios, con personalidad y color, realizados en producciones limitadas. A esto se suma la versatilidad: una camisa Glëck puede usarse en casa, pero también combinarse con un jean o un pantalón neutro para salir.

Desde sus comienzos, la marca trabajó con una curva de talles del 1 al 5 y, con su llegada al mercado peruano, incorporó también el talle 0 para adaptarse a las necesidades de ese público.

La expansión a Perú fue uno de los hitos de la marca y fue posible gracias a Eli, una amiga de la creadora que vive allí y que también fue su socia durante los comienzos. La experiencia permitió conocer otro mercado, escuchar nuevas necesidades y adaptar la propuesta.

Pero uno de los logros que más valora la creadora es haber construido una identidad que permaneció en el tiempo. Después de una pausa, muchas clientas volvieron a acercarse a Glëck, recordando determinados estampados y preguntando por ellos.

Una nueva etapa para Glëck

Actualmente, la marca trabaja en una nueva colección, con nuevos diseños y la recuperación de algunos estampados emblemáticos. A futuro, uno de los objetivos es contar con un espacio donde las clientas puedan probarse las prendas, conocer los estampados y acercarse más al universo de Glëck.

La intención es llegar a nuevas clientas y consolidar una marca donde convivan diseño, color, comodidad, calidad y versatilidad.

Así, aquella pasión por las telas que comenzó en la infancia continúa hoy en un proyecto que busca transformar el universo del descanso y el tiempo en casa en una oportunidad para expresarse a través de la ropa.

Web: gleck.com.ar

Instagram: @gleck_design

Contacto: [email protected]