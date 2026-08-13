Detrás de cada rostro hay una historia. La medicina estética empieza por comprenderla

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¿Qué concepto resume hoy su manera de entender la medicina estética?

La medicina estética comienza mucho antes de un tratamiento. Empieza escuchando. Cada paciente llega con una historia, expectativas y emociones diferentes. Mi responsabilidad es comprenderlas antes de indicar cualquier procedimiento. Cuando la persona está en el centro de la consulta, las decisiones son más acertadas y los resultados respetan su identidad.

¿Cómo nació esa manera de mirar cada rostro?

Mi vínculo con el rostro comenzó hace 27 años, durante mi formación médica, trabajando en cirugía de urgencias y reconstrucción facial en Córdoba. Esa experiencia marcó profundamente mi forma de ejercer la medicina. Hace 17 años decidí dedicarme por completo a la armonización facial, llevando conmigo la convicción de que un rostro expresa mucho más que rasgos: habla de la historia y la esencia de cada persona.

¿Qué busca cuando realiza una armonización facial?

Busco que cada paciente se vea mejor sin dejar de ser quien es. Creo en una medicina estética personalizada, basada en el criterio médico, el conocimiento anatómico y la naturalidad. No todos necesitan más; muchas veces el mejor tratamiento es el que acompaña, equilibra y respeta la identidad de cada rostro.

¿Qué proyectos lo motivan hacia el futuro?

Hoy desarrollo mi actividad principalmente en Mendoza, con base en San Rafael, y también he tenido la oportunidad de ejercer profesionalmente en Buenos Aires. Uno de mis grandes proyectos es formar médicos en una forma de ejercer la medicina estética donde el conocimiento científico esté acompañado por la escucha, la ética y el respeto por cada paciente. Es un proyecto que estoy desarrollando y que refleja la manera en la que quiero contribuir al futuro de la medicina estética. Creo que el mejor legado que podemos dejar no son solo buenas técnicas, sino también una manera más humana de ejercer la profesión.

¿Qué representa para usted formar parte de una selección nacional de profesionales elegidos por CARAS para compartir su visión de la medicina estética?

Lo recibo con enorme gratitud y también con mucha responsabilidad. Después de tantos años de trabajo, estudio y perseverancia, ser convocado por CARAS para integrar una selección nacional de profesionales representa un reconocimiento que valoro profundamente. Más que un logro personal, lo siento como una confirmación de que ejercer la medicina con ética, compromiso y respeto por las personas siempre vale la pena. Me impulsa a seguir creciendo y a continuar defendiendo una medicina estética cada vez más humana.

Dr. Matias Ponte Lafalla

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