The VOC House: el club de mujeres que propone nuevas formas de conectar

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Valentina, contanos cómo nació The VOC House

Nació de algo personal. Después de años trabajando en comunicación y atravesando cambios en mi vida, empecé a notar algo que se repetía en muchas mujeres: las ganas de ampliar su círculo y compartir espacios por fuera de los ámbitos de siempre. Vivimos hiperconectados, pero generar nuevos encuentros en la vida adulta no siempre es fácil. Sentía que faltaban propuestas donde mujeres con intereses y momentos de vida diversos pudieran encontrarse, sin que fuera networking, terapia ni simplemente otro evento social. De esa inquietud nació VOC.

¿Qué es The VOC House?

Es una comunidad de mujeres construida alrededor de experiencias presenciales en grupos pequeños, principalmente en zona norte de Buenos Aires, aunque ya empezamos a llevarlas a otros lugares. Combinamos gastronomía, arte, bienestar, creatividad y conversación: un taller de flores, pintura sobre mármol en una fábrica de piedras naturales, cine con cena o sound healing flotando en una pileta. Son experiencias que funcionan como punto de encuentro para mujeres que quizás nunca se hubieran cruzado.

¿Qué hace diferente a una experiencia VOC?

La curaduría. No pensamos solamente qué actividad vamos a hacer, sino cómo se va a sentir desde que alguien llega hasta que se va: el espacio, la mesa, la música, los aromas y las dinámicas que ayudan a romper esa primera barrera de llegar sola, sin conocer a nadie. El verdadero lujo hoy también tiene que ver con el tiempo, la atención y la posibilidad de estar presente.

¿Para quién es The VOC House?

Para mujeres que quieren ampliar su círculo y vivir experiencias diferentes, más allá de la edad o la etapa de vida. Muchas llegan solas y terminan compartiendo una mesa con personas que probablemente nunca hubieran conocido. Ahí entendí que VOC no era solo crear experiencias lindas, sino generar el contexto para que algo suceda entre ellas.

¿Hacia dónde imaginás The VOC House?

Quiero que crezca sin perder su esencia. Este año dimos un primer paso fuera de Buenos Aires con Conexión, nuestro retiro en Mendoza, y estamos dando los primeros pasos hacia Chile, sumando marcas que comparten nuestra mirada. El desafío es crecer haciendo que cada experiencia siga sintiéndose cercana y especial.

The VOC House

Instagram: @thevochouse

Web: thevochouse.com

WhatsApp: +54 9 11-6973-2651