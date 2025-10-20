Vivir Viajes: el resultado de un proyecto familiar sólido que ya suma dos generaciones 

CONTENT LIKE

Nos comentabas que todo comenzó en el 2003… ¿cómo exactamente?

Así es, en el año 2003 comenzamos con este proyecto que hoy, además de una realidad es un orgullo de solidez y crecimiento sostenido en el tiempo.

Vivir Viajes es el resultado de la ilusión de dos personas que hoy son socios y encabezan una empresa familiar, y que también cuenta con la participación de sus hijos.

En la actualidad, Vivir Viajes desarrolla tres mercados de importante envergadura: el receptivo, el transporte y alquiler de autos.

En lo referente al área de transporte, adquirimos nuestra primera unidad en el año 2003. Siendo esta unidad de tan solo 15 butacas nos permitió, a mediano plazo, llegar a un crecimiento de hasta 150 butacas propias, poniendo el eje del crecimiento en la excelencia, calidad y tecnología. Y, en el área receptiva, atendemos a distintos segmentos.

¿Qué más quieren lograr?

En el mediano plazo buscamos continuar consolidándonos como una empresa referente en Bariloche por su calidad, atención y confiabilidad. Que seamos reconocidos por brindar a cada pasajero una experiencia segura y confiable.

Nuestro objetivo es fortalecer la presencia en el mercado nacional e internacional mejorando y ampliando nuestra flota de vehículos, sumando propuestas que integren nuestro paisaje y hospitalidad.

Concretamente, ¿cuáles son los servicios que brindan?

Nos especializamos en excursiones tradicionales, tanto terrestres como lacustres, en salidas regulares con grupos reducidos de hasta 18 personas, siempre acompañados por guías habilitados y nuestro equipo de choferes profesionales.

Además, ofrecemos experiencias personalizadas en salidas privadas, adaptadas a los intereses y tiempos de cada grupo.

Según la temporada, también contamos con actividades de aventura para quienes buscan sumar un toque diferente a su viaje.

Todas nuestras excursiones son aptas para toda la familia, con caminatas cortas y de baja dificultad, pensadas para disfrutar los paisajes de Bariloche de forma cómoda, segura y acompañada.



¿Por qué elegir a Vivir Viajes, qué los diferencia?

Nos diferencia la atención personalizada, el respeto y calidez que ofrecemos a nuestros pasajeros. Nuestro equipo está conformado por personas comprometidas con brindar atención cercana, profesional y de calidad. Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo, donde la comunicación y el respeto son pilares fundamentales.

Para nosotros esto es la base para poder brindar a nuestros viajeros un servicio auténtico y de excelencia.

¿Algo importante a destacar?... para finalizar

Mantenemos intacta la esencia con la que nació este proyecto: la pasión por el turismo, el compromiso con nuestros pasajeros y el espíritu familiar que nos distingue.

Trabajamos con cercanía, calidez y la convicción de que cada viajero debe sentirse cuidado y acompañado en todo momento.

Vivir Viajes

Instagram y Youtube: vivirviajesbariloche

Whatsapp: +54 9 2944 34-8870

Mail: [email protected]