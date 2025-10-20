Bautista Vicuña debutará en su propio streaming: cuándo empieza y por dónde verlo

Bautista Vicuña, hijo de Benjamín Vicuña y Pampita, continúa forjando su propio camino en el mundo del entretenimiento digital. A sus 17 años, el joven se define como “blogger” en su biografía de Instagram, donde supera los 400 mil seguidores y comparte habitualmente su interés por el streaming y la interacción con su comunidad online.

Benjamín Vicuña y Bautista Vicuña

Recientemente, Bautista Vicuña generó expectativa entre sus seguidores al anunciar que debutará oficialmente en una nueva plataforma. Luego de una etapa inicial en Twitch, el joven decidió trasladar su contenido a Kick, un espacio en crecimiento que se posiciona como competidor directo del servicio de streaming más popular.

El importante anuncio de Bautista Vicuña

El hijo de Benjamín Vicuña utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su regreso al streaming. En una serie de historias, compartió la noticia con entusiasmo: “Gente, les tengo una noticia importante”, escribió, despertando la curiosidad de sus seguidores.

El anuncio de Bautista Vicuña en Instagram

Minutos después, reveló el motivo del mensaje y los detalles de su estreno: “Mañana empiezo mi canal de stream, con un IRL entrenando boxeo a las 3 de la tarde. Vayan a seguirme en mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”, publicó. Finalmente, cerró su anuncio con una invitación a su comunidad digital: “Sigan a la cuenta y vayan activando notificaciones”. El debut de Bautista será con un stream IRL (In Real Life), formato que consiste en transmitir actividades cotidianas en tiempo real. En este caso, el joven mostrará una jornada de entrenamiento de boxeo, una de las disciplinas que más disfruta practicar.

Bautista Vicuña y sus primeros pasos en el mundo del streaming

Antes de instalarse en Kick, Bautista Vicuña había comenzado su experiencia en Twitch, donde alcanzó alrededor de tres mil seguidores. Allí transmitía ocasionalmente juegos y contenidos de entretenimiento. Su paso a la nueva plataforma marca un nuevo comienzo en su desarrollo como streamer, apostando a un formato más cercano y espontáneo.

Bautista Vicuña

Con esta iniciativa, Bautista Vicuña se suma a la generación de jóvenes creadores que buscan conectar con el público a través de transmisiones en vivo y contenido interactivo, consolidando así su propio espacio dentro del mundo digital.