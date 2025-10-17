Feliz día de la Madre!

En Belldecó tenemos el regalo ideal para cada tipo de mamá.
Para las mamá cocineras, tenemos platos redondos y cuadrados, cubiertos y fuentes elegantes.
Para las fans de lo rústico, hay canastos de yute,mantas de pié de cama,macetas de todos los tamaños y alfombras de distintas texturas.
Para las mamás que aman aromatizar sus hogares,tenemos velas y difusores con varias fragancias.
Podés sorprenderla en su día con una mesa fresca, alegre y con estilo!
Elegí su taza preferida
y acompañala con un exquisite té en hebras .
Adquirí un mate con diseño con una bandeja espejada!
Las teteras con filtro , taza y cuchara es el combo perfecto para mamá en ese día!
Te esperamos en BELLDECÓ, local 151.
Lomitas Street ( Italia 459.Lomas de Zamora)
Ó podés contactarnos por Instagram @ belldeco.lomitasstreet ó wsp 112825-7499.