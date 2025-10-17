Un dulce homenaje sin gluten para mamá: Aimará en el Paseo La Chocolaterie

CONTENT LIKE

Detrás de Aimará hay un compromiso genuino con la alimentación consciente y el placer de disfrutar sin restricciones. Cada creación está elaborada con ingredientes seleccionados, cuidando cada detalle para evitar la contaminación cruzada, y demostrando que la pastelería sin gluten puede ser tan deliciosa y tentadora como la tradicional.

Para celebrar esta fecha tan especial, Aimará participará del Paseo La Chocolaterie, que se realizará el 17, 18 y 19 de octubre en Unicenter, un evento que reúne a los mejores exponentes del mundo dulce. Allí, los visitantes podrán descubrir las propuestas exclusivas de la marca y conocer sus boxes pensados especialmente para el Día de la Madre, con combinaciones que despiertan los sentidos: alfajores, tartas dulces, medialunas, chipá y sándwiches de miga, todo 100 % libre de gluten.

“Queremos que las mamás puedan disfrutar sin preocuparse, que se sientan cuidadas y celebradas con sabores que transmiten cariño”, comparten desde Aimará.

La propuesta invita a regalar experiencias dulces con conciencia, una manera de decir “te amo” a través de algo rico, seguro y artesanal.

Este 19 de octubre, celebrá con un gesto dulce y saludable.

Acercate al Paseo La Chocolaterie en Unicenter o descubrí más sobre las propuestas en redes sociales: @aimara.pasteleria

Porque cuidar también es una forma de amar.