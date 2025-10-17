viernes 17 de octubre del 2025
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Hoy 09:52

Un dulce homenaje sin gluten para mamá: Aimará en el Paseo La Chocolaterie

El Día de la Madre se acerca y con él, las ganas de celebrar con algo dulce, auténtico y hecho con amor. Este año, Aimará Pastelería sin gluten invita a agasajar a las mamás con una propuesta especial: boxes artesanales libres de gluten, ideales para regalar o compartir en familia.

Detrás de Aimará hay un compromiso genuino con la alimentación consciente y el placer de disfrutar sin restricciones. Cada creación está elaborada con ingredientes seleccionados, cuidando cada detalle para evitar la contaminación cruzada, y demostrando que la pastelería sin gluten puede ser tan deliciosa y tentadora como la tradicional.

Para celebrar esta fecha tan especial, Aimará participará del Paseo La Chocolaterie, que se realizará el 17, 18 y 19 de octubre en Unicenter, un evento que reúne a los mejores exponentes del mundo dulce. Allí, los visitantes podrán descubrir las propuestas exclusivas de la marca y conocer sus boxes pensados especialmente para el Día de la Madre, con combinaciones que despiertan los sentidos: alfajores, tartas dulces, medialunas, chipá y sándwiches de miga, todo 100 % libre de gluten.

“Queremos que las mamás puedan disfrutar sin preocuparse, que se sientan cuidadas y celebradas con sabores que transmiten cariño”, comparten desde Aimará.

La propuesta invita a regalar experiencias dulces con conciencia, una manera de decir “te amo” a través de algo rico, seguro y artesanal.

Este 19 de octubre, celebrá con un gesto dulce y saludable.
Acercate al Paseo La Chocolaterie en Unicenter o descubrí más sobre las propuestas en redes sociales: @aimara.pasteleria

Porque cuidar también es una forma de amar. 

 

