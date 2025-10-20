Maxi López generó polémicas durante las últimas semanas, tras el estreno de MasterChef Celebrity. Su participación en el reality sorprendió a todos los fanáticos y provocó muchas risas y memes a lo largo de los primeros capítulos. Sin embargo, su rápido abandono generó un fuerte debate en redes sociales, y muchos apuntaron contra su actual pareja, Daniela Christiansson. Es por eso que, tras días de descargos, decidió enviar un emotivo y encriptado mensaje a sus seguidores, donde definió el futuro del futbolista en MasterChef.

Maxi López, Daniela Christiansson

El futuro de Maxi López: entre MasterChef Celebrity y su familia en Suiza

Maxi López se encuentra pasando tiempo con su familia en Suiza, luego de haber grabado varios de los episodios de MasterChef Celebrity, el certamen tendencia en la Argentina. Sin embargo, entre idas y vueltas con Wanda Nara y tiempo alejado de su nueva pareja, inesperadamente regresó a su país y generó polémica en los usuarios. Daniela Christiansson explicó que se trataba de una situación de salud de su hija y de ella misma, pero las críticas hacia su persona cayeron.

Maxi López y su hija

Durante los últimos días, mantuvieron el silencio, mientras que en la Argentina se confirmaba que Marley iba a reemplazarlo. Sin embargo, en ningún momento se habló de un posible regreso, y sus fanáticos comenzaron preocuparse por su inesperada salida. Sin embargo, Christiansson decidió pronunciarse finalmente, y definió el futuro del futbolista dentro del reality. Con un tierno dump de estos días juntos, expresó un emotivo pero encriptado mensaje.

En el posteo, compartió fotos de Maxi López caminando con su esposa e hija, sonriendo con ellas y jugando, reconectándose después de varias semanas en la Argentina. Es así como Daniela escribió: "Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: Solo es un adiós por ahora. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora". Esto generó dudas entre los seguidores, quienes comenzaron a suponer que se trataba de una despedida. Finalmente, ella confirmó el regreso de su pareja a su país natal: "Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos".

El posteo de Daniela Christiansson que definió el futuro de Maxi López

Los fanáticos de MasterChef Celebrity no tardaron en hacer tendencia el posteo y de anunciar el feliz regreso de Maxi López al certamen. Tras diversas críticas por su abandono repentino, el futbolista volvería a la cocina para competir por el premio mayor, mientras hace crecer los memes y bromas con Wanda Nara y la relación que tuvo con ella. Mientras tanto, Daniela Christiansson y su hija se acompañaran en el segundo embarazo de ella, y apoyaran desde lejos el nuevo proyecto de López.

A.E