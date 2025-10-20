Juana Viale habló de la China Suárez y Benjamín Vicuña y su frase reavivó viejas heridas

El último episodio de Almorzando con Juana estuvo cargado de recuerdos que tuvieron una fuerte repercusión en los medios de espectáculos. Todo comenzó durante la presentación del plato del día, cuando la chef Jimena Monteverde sirvió una preparación con palta y Juana Viale lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Palta como en el motorhome”, expresó con una sonrisa irónica, despertando inmediatamente la memoria colectiva sobre uno de los episodios más recordados de la farándula argentina.

Juana Viale

El comentario de Juana Viale hizo alusión a aquel escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, y recordó el vínculo familiar que alguna vez existió entre la actriz y la familia de la conductora. Cabe recordar que Eugenia fue pareja de Nacho Viale, hermano de Juana.

Los guiños al escándalo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El comentario que lanzó Juana Viale sobre la palta fue interpretado como un guiño directo al recordado episodio del motorhome, ocurrido durante la filmación de El hilo rojo. En ese momento, Pampita habría sorprendido a Benjamín Vicuña junto a la China Suárez en una situación comprometedora.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

La referencia no sólo reavivó viejas heridas mediáticas, sino que también trajo nuevamente al presente las distintas versiones que circularon en aquel entonces. Mientras algunos celebraron la picardía de Juana Viale, otros destacaron la incomodidad que generó el comentario por la carga simbólica que conlleva.

El escándalo del motorhome

El episodio que Juana Viale recordó ocurrió en diciembre de 2015, durante la grabación de la película El hilo rojo. En ese momento, Pampita declaró: “Vi lo peor que podía ver una mujer… Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Por su parte, la China Suárez negó haber estado en una situación íntima con el actor. En una entrevista con Intrusos, explicó: “Yo estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal y me había terminado de comer una palta. Entró una persona completamente fuera de sí”. Desde entonces, la frase “la palta del motorhome” quedó instalada en recuerdo popular, y volvió a ser tema de conversación tras el comentario de Juana Viale.