Od Angelina Miranda. Odontóloga. Especialista en Ortodoncia.

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# ¿Por qué algunas personas necesitan ortodoncia, aunque sus dientes parezcan derechos? Puede ser porque tienen un problema esqueletal, significa que los maxilares, crecen o se van modificando en forma diferente. Cuando el paciente tiene ese problema, los dientes se ven derechos y la mordida mal. Hay que realizar el diagnóstico, planificación de tratamiento y comenzar a trabajar para que ambos maxilares comiencen a estar en relación. Es importante que en edades tempranas se realicen consultas con la especialista en Ortodoncia, porque si hay diferencia de crecimiento, se pueda modificar. En pacientes ya desarrollados, o adultos se puede presentar esta situación, en esa situación clínica, el Odontólogo de cabecea, es el responsable de derivar al paciente para su tratamiento.

# ¿A qué, se debe que un paciente adulto presente esa situación? En pacientes adultos esta diferencia de relación de maxilares, mordidas abiertas, invertidas o cubiertas, pueden ser funcionales o vienen de la infancia. Por diferentes situaciones se pueden presentar, por exodoncias, tratamientos que no fueron rehabilitados, mal hábitos, adicciones. Siempre es por una mal función. Como especialista en ortodoncia, tengo las herramientas para abordar cada situación y acompañar al paciente. Siempre teniendo en cuenta que hay casos clínicos que son interdisciplinarios.

# ¿Un paciente adulto puede hacerse un tratamiento de ortodoncia? Si puede realizarse un tratamiento de ortodoncia. Si tiene un anomalía dentaria o esqueletal debe tratarse, a cualquier edad. Tal vez se escucha o se habla del dolor que causa, que su biología no es la misma, pero con la planificación del caso se puede trabajar perfectamente. Puede haber molestias y malestar, pero acompaño a todos los pacientes durante el tratamiento.

# ¿Por qué la Ortodoncia no solo es estética? La estética es consecuencia de la armonización orofacial. El objetivo principal es lograr la función y estética. Cuando digo función es llevar al paciente a que muerda bien y todo su sistema funcione correctamente. Está claro que cada paciente es único, por lo tanto, el resultado estético es para ese paciente. Hay casos clínicos que durante el tratamiento o una vez terminado se derivan para realizar rehabilitaciones dentarias

# ¿Por qué los dientes pueden moverse durante la ortodoncia sin dañarse? No se dañan porque los movimientos son suaves y planificados. Realizo una buena planificación de la mecánica de tratamiento y se la informo al paciente, asi acompaña cuidándose. Asi y todo pueden dañarse si se ejercen fuerzas ajenas al tratamiento, como ser morderse las uñas, comer chicles y mucho otros mal hábitos.

# ¿Como se elige el aparato que se va a usar para el tratamiento? Una vez que hago el plan de tratamiento, veo de qué manera se va a resolver. Si se va a tratar lo esqueletal, o solo dientes o lo funcional. De eso depende que aparatología voy a usar. Los apartos pueden ser brackets, aparatos funcionales o alineadores, hay de diferentes filosofías y formas. La mecánica de trabajo en cualquier aparato es secuencial y progresiva. Algunos aparatos tienen mejores beneficios que otros, lastiman menos y son más biológicos

Hablando de los aparatos a usar; siempre tengo en cuenta el paciente, en general, si es niño, adolescente o adulto. Si bien, los aparatos, se pueden usar para todo tipo de anomalía dentaria y edades, es importante que entienda, porque está usando ese aparato. Asi, respeta las indicaciones de uso, los cuidados y mantiene la salud bucal.

# ¿Cómo acompañas al paciente en el tratamiento? Siempre les explico lo que se le va a realizar y el objetivo del tratamiento, si son niños o adolescentes se le explican con términos que ellos entiendan. Si el ajuste les va a doler, como y que tipo de comida comer. Si hacen actividad física, los cuidados que deben tener. Si está cumpliendo con derivaciones indicadas. Se le facilitan elementos para lastimadura, todos los elementos para la higiene bucal. Es muy importante estar cerca del paciente durante el tratamiento de ortodoncia. Algunos casos pueden llevar meses, otros algunos años.