Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina del momento

Netflix vuelve a apostar por el cine argentino y recupera una de las comedias más queridas de los últimos años: Mamá se Fue de Viaje, protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson.

La plataforma sumó una historia que mezcla humor mediante situaciones de la vida cotidiana, junto a emociones que brotan en cada escena y un retrato que pone en manifiesto los desafíos de la vida familiar, ideal para disfrutar en cualquier momento y en buena compañía

Mamá se Fue de Viaje, la película de Diego Peretti que ya es un clásico en Netflix

Desde su llegada a Netflix, la película volvió a posicionar a Diego Peretti como uno de los nombres más sólidos del cine nacional. El actor, dueño de un estilo inconfundible, combina nerviosismo, ternura y una dosis justa de ironía. En este marco, encarna a Víctor, un publicista absorbido por el trabajo que cree tener todo bajo control hasta que su esposa decide tomarse un merecido descanso y dejarlo solo al mando del cuidado integral de los niños -Lara y Bruno, adolescentes; Tato, un niño de primaria; y Lolo, un bebé- y del hogar.

Diego Peretti en Mamá se fue de Viaje | Netflix

Mamá se Fue de Viaje es una comedia que se nutre de los enredos domésticos, el caos de la rutina y las pequeñas crisis que se viven puertas adentro, lejos del ojo público. La dirección, a cargo de Ariel Winograd, apuesta por un enfoque dinámico y empático que permite que cada espectador se sienta identificado: padres, madres e incluso adolescentes pueden reconocerse en las situaciones que se suceden con ritmo y humor.

Carla Peterson, como Vera Garbo, aporta una cuota de frescura y realismo que equilibra la historia. Su personaje, lejos de ser secundario, es la chispa que enciende el conflicto principal: la necesidad de frenar, respirar y recordar que el trabajo del hogar también merece reconocimiento. Su química con su partenaire, tan natural como divertida, se convierte en uno de los grandes aciertos del film.

La película, que fue estrenada en 2017 en los cines de todo el país, transita entre el caos y la ternura con una puesta en escena que logra captar la atención de los espectadores. Entre desayunos que se derraman, tareas escolares imposibles y electrodomésticos que dejan de funcionar, el protagonista descubre un nuevo modo de vincularse con sus hijos y consigo mismo. Detrás de las risas, este largometraje deja un mensaje profundo sobre la empatía y el valor de compartir las responsabilidades en lo que respecta a las tareas y al cuidado dentro del hogar.

Con un guion confeccionado para que todas las generaciones se sientan interpeladas hacen que la cinta demuestre por qué sigue vigente 8 años después de su estreno. Con una duración de 90 minutos, sus pinceladas humorísticas y su tono familiar la transforman en una propuesta ideal para ver en buena compañía este fin de semana.

Diego Peretti en Mamá se fue de Viaje

En tiempos donde Netflix se consolida como vitrina del talento argentino, Mamá se fue de viaje reafirma el carisma de Diego Peretti y la capacidad del humor nacional para emocionar, divertir y, sobre todo, conectar con la realidad cotidiana de cualquier hogar. Esta producción evidencia la capacidad de la industria local para crear narrativas de alta calidad, equiparables a las internacionales, con tramas cautivadoras y un reparto actoral destacado. Estas características lograron que la obra se posicionara como una de las opciones predilectas del público por un largo período de tiempo.

NB