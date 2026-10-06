Willi Kuk: hamburguesas con identidad patagónica, técnicas de cocina y sabores del sur

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Willi Kuk nació con el registro de su marca en 2016 a partir de un propósito definido: sacar a la hamburguesa del circuito del fast food industrial y vincularla con técnicas propias de la cocina. Su nombre resume parte de esa identidad: proviene del mapudungun, donde “Willi” significa sur y “Kuk”, mano, dando forma al concepto de “manos del sur”.

Esa conexión con el origen también se traslada a la propuesta gastronómica, que pone el acento en las combinaciones, las técnicas y la utilización de productos locales. La idea es demostrar que entre panes también puede desarrollarse una experiencia gastronómica con identidad propia.

Técnicas, ahumados y productos regionales

Uno de los principales diferenciales de Willi Kuk está en la forma de trabajar cada producto. Envasado al vacío, sous vide, marinados, conservas y ahumados forman parte de las técnicas que atraviesan su cocina.

A su vez, la marca prioriza ingredientes vinculados con la economía regional, como el jarabe de sauco de Villa La Angostura y los quesos de autor de Quesería Ventimiglia. También desarrolló junto a un frigorífico local su propio blend de carne, que cuenta con trazabilidad.

Los ahumados ocupan un lugar especial dentro de la propuesta. Para estas hamburguesas se preparan medallones de un blend de 200 gramos desarrollado específicamente para este tipo de cocción. La selección de las leñas también responde a la identidad regional: se utilizan maderas provenientes del Alto Valle y Valle Medio de Neuquén y Río Negro, ligadas a la historia frutícola de la zona.

La historia de Willi Kuk comenzó a tomar forma en la calle. En la primavera de 2021 realizó su evento fundacional, con una cocina en vivo y un equipo de seis personas. Allí puso en funcionamiento un ahumador fabricado por un artesano texano. Más tarde, la propuesta avanzó hacia eventos privados para empresas, fiestas populares y finalmente la apertura de su primer local a la calle, de 35 metros cuadrados.

Actualmente, la marca trabaja en esas dos líneas: su local y la participación en eventos privados y fiestas populares.

Una propuesta que busca seguir creciendo

El próximo objetivo de Willi Kuk es llevar a su máxima expresión el concepto con el que fue pensada la marca. La intención es construir un espacio donde convivan las técnicas de cocina con el fuego de los ahumados, el grill, las carnes, las verduras y tubérculos, los fondos de cocción, los embutidos y encurtidos propios, los postres y las hamburguesas que ya forman parte de su identidad.

Algunas de esas ideas ya se encuentran presentes en su carta. Entre ellas aparece la SMOKE T, que combina un medallón de asado con queso danbo, bife de chorizo ahumado con costra de cinco pimientas, cebolla frita y mayonesa trufada. Otra de las opciones es la Rakel, elaborada con medallón de asado, panceta dulce, queso Rumel de Quesería Ventimiglia, pepinos encurtidos dulces de elaboración propia y mayonesa con coriandro.

A futuro, Willi Kuk proyecta llevar su propuesta a lugares con una fuerte presencia natural, gastronómica y cultural. La cordillera aparece como uno de los escenarios que mejor dialogan con su impronta, sus fuegos, su carta y el maridaje con los lúpulos patagónicos, aunque la marca también contempla su crecimiento en ciudades y otros destinos.

Contacto

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