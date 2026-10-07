Nain Maggie: una casa de té que mantiene viva la tradición familiar en Trevelin

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Nain Maggie nació en Trevelin el 18 de enero de 1975, a partir del deseo de compartir las recetas y costumbres de la bisabuela Maggie. La iniciativa surgió cuando el padre de la familia, después de visitar Gaiman, regresó con la idea de abrir una casa de té.

La madre conservaba los sabores y las enseñanzas de su abuela y, junto con su familia, les dio vida a través de este proyecto. De esta manera, aquel té que disfrutaban desde chicos se convirtió en una invitación para acercar a otras personas a su tradición familiar. El propio nombre Nain Maggie rinde homenaje a la bisabuela y a su legado.

Recetas, sabores y relatos que atraviesan generaciones

La identidad de Nain Maggie está ligada a mantener viva esa historia. Actualmente, el proyecto continúa de la mano de dos hermanos, entre ellos Javier, quienes transmiten la herencia familiar a través de las recetas, los sabores y los relatos que acompañan cada preparación.

Dentro de la propuesta, la torta Negra galesa ocupa un lugar central y se convirtió en su producto más representativo. La elaboración diaria, el cuidado puesto en cada preparación y una atención cercana completan la experiencia de la casa de té.

La intención es que quienes se sienten a la mesa no solo disfruten del té, sino que también puedan conocer la historia que existe detrás de cada sabor.

Una tradición que amplió sus horizontes

Con el paso de los años, Nain Maggie fue creciendo y pasando de una generación a otra, mientras conservaba las recetas y la esencia que dieron origen a la casa de té.

Uno de los pasos de esa evolución fue la apertura de la fábrica de Tortas Negras Nain Maggie, que permitió llevar uno de sus sabores más característicos más allá de Trevelin. A su vez, el espacio incorporó una sección de regionales destinada a ofrecer productos y trabajos realizados por artesanos de la zona.

Cada incorporación amplió la propuesta, pero mantuvo a la tradición familiar como punto de partida.

De cara al futuro, el objetivo es alcanzar una mayor presencia en el país, recibir a más personas y generar alianzas con prestadores interesados en el intercambio cultural y gastronómico. La intención es que las recetas heredadas de la bisabuela Maggie puedan encontrarse con nuevas historias y sabores, mientras el proyecto continúa creciendo sin perder el legado que acompaña a la familia desde sus comienzos.

CONTACTO

Instagram: @nainmaggieok

Facebook: nainmaggie

Mail: [email protected]

Dirección: Perito Moreno 179, Trevelin, Chubut