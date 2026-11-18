Si tuvieran que definir Panetto en tres palabras, ¿cuáles elegirían y por qué?
Innovación, identidad y comunidad.
Innovación, porque desde el primer día nos propusimos salir de lo común y romper con el molde de la panadería tradicional en San Juan. Nos animamos a reinventar no solo nuestros productos, sino también su presentación y la experiencia que ofrecemos, buscando que venir a Panetto sea algo más que comprar algo rico.
Identidad, porque siempre quisimos que Panetto tuviera una personalidad propia. Nos gustan y nos inspiran muchas propuestas de afuera, pero no queríamos simplemente replicar una panadería moderna o minimalista que pudiera encontrarse en cualquier ciudad del mundo. Nos inspiramos en esas referencias para transformarlas y hacerlas nuestras, incorporando nuestros sabores, nuestras costumbres y nuestra propia manera de hacer las cosas. Queríamos que todo lo que Panetto tuviera para ofrecer se sintiera genuinamente sanjuanino.
Comunidad, porque siempre quisimos que Panetto fuera mucho más que un lugar donde comprar productos de panadería. Buscábamos ofrecer una experiencia gastronómica diferente, en la que nuestro público no solo viniera a disfrutar de algo rico, sino que también se sintiera parte de la marca. Nos encanta que la gente espere nuestros eventos, los nuevos lanzamientos, coleccione stickers y merchandising, y se involucre en lo que hacemos. Sentimos que Panetto se fue construyendo también con ellos, y que son parte de cada paso que damos.
¿Cómo fueron esos primeros pasos y qué los motivó a apostar por este proyecto?
Hace tres generaciones que nuestra familia está vinculada a la industria gastronómica de San Juan, aunque desde otros lugares y con otros proyectos. Sin embargo, a medida que fuimos creciendo y conociendo más el mundo gastronómico,empezamos a tener ganas de crear algo diferente, expandirnos y dejar nuestra propia impronta en la provincia.
Fue entonces cuando identificamos una oportunidad. Sentíamos que en San Juan faltaba una propuesta de panadería artesanal inspirada en la panadería europea, que ofreciera productos como croissants, pain au chocolat y otras piezas de pastelería con una calidad y una propuesta que realmente nos entusiasmara. Así fue que, en diciembre de 2022, decidimos darle forma a Panetto.
Ninguno de nosotros era panadero, así que tuvimos que capacitarnos, aprender, probar y equivocarnos. Al mes estábamos inaugurando, con mucho más entusiasmo que certezas. Siempre pensamos que, si esperábamos demasiado para empezar, probablemente nunca lo haríamos. Preferimos animarnos, ponerlo en marcha y seguir mejorando en el camino.
¿Cómo construyeron la identidad de Panetto y qué creen que los diferencia dentro de la oferta gastronómica de San Juan?
Si bien nuestra identidad nació de querer acercar la pastelería de técnica francesa, siempre sentimos que no alcanzaba con replicarla. Queríamos tomar esas referencias y hacerlas propias, porque creemos mucho en nuestros sabores, nuestra cultura y todo lo que nos identifica. Así fue como buscamos fusionar ambas cosas y hoy, en nuestro mostrador, conviven un croissant, una masa bicolor o un NY Roll con una semita, una tortita de hoja o nuestras propias creaciones.
Además, queríamos transformar la experiencia de ir a comprar a una panadería, que no se tratara solamente de elegir algo rico y llevarlo. Nos gusta cuidar cada detalle, desde la presentación y el packaging en el que entregamos nuestros productos hasta la creación de eventos temáticos y lanzamientos de edición limitada, como CookieFest o Croissant Palooza, y nuestro propio merchandising. Todo eso también forma parte de Panetto y nos permite generar un vínculo más cercano con la gente, haciendo que se sienta parte de la marca.
¿Qué lugar ocupa la calidad de los ingredientes y la frescura de los productos en su propuesta?
Para nosotros es fundamental. La calidad de los ingredientes y la frescura son cosas que no negociamos. Trabajamos de manera 100% artesanal, utilizando exclusivamente manteca y respetando los procesos de fermentación y los tiempos de elaboración.
Detrás de cada producto hay muchísimo trabajo, con pruebas, errores, ajustes y volver a probar hasta encontrar lo que buscamos. Muchas veces una receta lleva bastante tiempo hasta que finalmente logramos que quede como queremos. A medida que fuimos creciendo y capacitándonos, también fuimos incorporando tecnología y equipamiento. Siempre pensamos esas inversiones como una forma de mejorar nuestros procesos y, sobre todo, de cuidar cada producto que llega al mostrador.
¿Qué proyectos, objetivos o desafíos tienen por delante?
Tenemos muchas ganas de seguir creciendo y proyectando todo lo que viene para Panetto. Entre nuestros principales objetivos está poder abrir nuevas sucursales y llevar nuestra propuesta a otros puntos de San Juan. Sabemos que expandirse también implica nuevos desafíos y que, para hacerlo, debemos organizarnos cada vez mejor, fortalecer el equipo, mejorar los procesos y cuidar todo aquello que hace que Panetto sea Panetto.
Pero, sobre todo, queremos seguir haciendo cosas nuevas. La innovación siempre fue parte de nuestra esencia y nos entusiasma pensar en todo lo que todavía podemos crear. El desafío es crecer sin perder esa cercanía, esa calidez y esas ganas con las que empezamos.
Contacto:
Instagram: @panetto.gourmet
Teléfono: 2645470485