Candela, ¿cómo nació la marca y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás de su creación?
Viva la Vaca nació de una historia muy personal, vinculada desde el principio con mi amor por los animales.
Mi acercamiento al rescate animal comenzó mucho antes de crear la marca. En esa etapa también empecé a cuestionarme mis hábitos de consumo y decidí hacerme vegana.
Tiempo después adopté a Winnie Pooh, un perro adulto que necesitaba tres intervenciones. Para poder afrontar los gastos de su tratamiento, empecé a preparar empanadas y milanesas de soja para vender y recaudar fondos.
Lo que inicialmente era una iniciativa para ayudar a Winnie comenzó a crecer gracias al boca en boca. Con esas ventas solidarias logramos concretar las cirugías que necesitaba. Después de dos años Winnie partió. Era un perrito muy viejito, pero siempre va a ser una parte fundamental de la historia de Viva la Vaca.
Mientras tanto, los pedidos aumentaban y lo que había comenzado como una venta solidaria se convirtió en una actividad que realizaba dos veces al mes, trabajando por encargo y produciendo según la demanda. En ese momento tenía otro trabajo y la cocina era una actividad extra que disfrutaba cada vez más.
Con el tiempo empecé a participar en ferias y la demanda fue cada vez mayor. En octubre de 2024 tomé una decisión que venía postergando: dejar mi otro trabajo y dedicarme completamente a Viva la Vaca. Una oportunidad importante que no pude aceptar me hizo replantearme mi situación y finalmente dar ese paso que tanto deseaba.
Desde entonces comenzamos a apostar más fuerte por el proyecto, ampliar la variedad de productos, mejorar las opciones de retiro y entrega y darle cada vez más visibilidad a la marca.
¿Qué identidad busca construir y cuáles son los elementos que hoy la diferencian dentro de su categoría?
Viva la Vaca es mi forma de hacer activismo y de llevar mis valores a la vida cotidiana. No busco convencer a nadie ni imponer una forma de pensar, sino difundir el veganismo desde un lugar positivo, demostrando que se puede disfrutar de comidas ricas, variadas y tradicionales sin que ningún animal tenga que sufrir para ello.
Me interesa llegar tanto a personas veganas como a quienes no lo son, promoviendo la variedad en la alimentación y buscando romper los prejuicios que todavía existen sobre la gastronomía vegana, como que es aburrida, limitada o poco sabrosa. Todos nuestros productos son de elaboración propia y el sabor es fundamental en nuestra propuesta: quiero que las personas elijan Viva la Vaca porque disfrutan de lo que comen y descubran que detrás de cada producto también hay un mensaje de respeto por los animales.
¿Cómo fue evolucionando Viva la Vaca?
La evolución de Viva la Vaca fue un crecimiento progresivo, impulsado principalmente por el boca en boca y la confianza de nuestros clientes. Aunque mantenemos una propuesta gastronómica similar a la de nuestros comienzos, fuimos creciendo en variedad, producción y demanda. Como te contaba, ese paso que di en octubre marcó un antes y un después: pude dedicarme de lleno al proyecto y comenzar a apostar por su profesionalización, difusión y expansión.
¿Cuáles son los próximos pasos de la marca y hacia dónde imaginás su crecimiento en los próximos años?
Mi objetivo es seguir haciendo crecer Viva la Vaca, ampliar nuestra propuesta gastronómica, aumentar nuestra capacidad de producción y expandirnos a otras ciudades y provincias para llegar a más personas.
Sueño con convertir a Viva la Vaca en una marca reconocida a nivel nacional dentro de la gastronomía vegana, sin perder nunca nuestra esencia: demostrar que se puede comer rico, disfrutar y elegir una alimentación libre de crueldad animal.
Viva la Vaca
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