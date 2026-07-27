Ariel Tarico contó qué hizo Nelson Castro cuando descubrió su imitación: “Me llamó y me dijo ‘te quiero agradecer’”

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el ciclo conducido por Marcelo Polino en Caras TV, Ariel Tarico, conocido popularmente como “el hombre de las mil voces”, abrió una ventana a su mundo tanto profesional como personal. Conocido por su particular habilidad para imitar y caricaturizar personajes públicos, el humorista se mostró sincero al contar detalles de su profesión, cómo construye sus personajes y una particular anécdota con el conductor y periodista, Nelson Castro.

Ariel Tarico reveló la sorpresiva anécdota con Nelson Castro

Ariel Tarico no solo es un imitador: él mismo se define como un caricaturista. Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, el imitador explicó que el proceso para dar vida a sus personajes comienza con el dibujo y la exageración de sus rasgos visuales. “A mí me gusta más la caricatura, yo soy dibujante, entonces me gusta llegar a una caricatura del personaje y que sea una síntesis y que sea una versión más graciosa y más querible porque hago muchos políticos, entonces lo tengo que hacer más querible de lo que son”.

Ariel Tarico con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Entre sus personajes más populares se encuentran el presidente Javier Milei, Alberto Fernández, Sergio Massa, Elisa Carrió y Nelson Castro, a quien denominó en su personaje como “Nelson K”. La relación entre Tarico y Castro es especial. El humorista recordó con cariño cómo el periodista lo llamó para expresar su agradecimiento por las imitaciones. “Nelsón es un tipazo”, describió y contó: “Él me dice, ‘Te quiero agradecer porque me divierte, horror es lo que hacés, querido.’ Me da igual. Te felicito, eh. Muy bien, seguí así”.

El vínculo artístico se profundizó cuando ambos comenzaron a coincidir en radio por la mañana. “Con Esteban D'aranno, el guionista, dijimos, ‘Vamos a hacer el otro Nelson.’ Que sea Nelson K, que sea un Nelson totalmente diferente al real y bueno, él siempre me dijo, ‘Yo te sigo, no me digas nada de lo que vas a decir antes’”, reveló el imitador.

Ariel Tarico en Caras Glam//Caras TV

Ariel Tarico explicó cómo construye sus personajes de Florencia de la V hasta Javier Milei

Por otro lado, Ariel Tarico recordó cómo su carrera empezó en la radio, donde la ausencia de cámaras le permitía jugar con el misterio y la imaginación del oyente. Contó que solía personificar a Florencia de la V como columnista de espectáculos, haciendo su voz tan convincente que los propios oyentes llegaban a confundirlo con la verdadera periodista. “Me gustaba incorporar el personaje y que se transforme como una especie de columnista, jugar al principio en la radio cuando no había cámara con ese misterio”, explicó.

Ariel Tarico con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Sobre el proceso de creación y perfeccionamiento de sus imitaciones, el humorista admitió que este puede variar según el personaje. “Con Milei me pasó que al principio lo hacía gritado y después fui incorporando la forma más tranquila de hablar que tiene, ese tono calmado” ,ejemplificó. También, el hombre de las mil caras indicó que combina el análisis de videos, entrevistas y el trabajo conjunto con su equipo de guionistas y compañeros, quienes aportan ideas y retroalimentación para darle cuerpo y vida a cada personaje. “Después se va transformando el personaje con mis compañeros, al aire. Ahí se completa”, concluyó.

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, Ariel Tarico reafirmó su lugar como uno de los humoristas más versátiles y creativos del país, capaz de encarnar con gracia y sensibilidad a personajes que forman parte del día a día de la sociedad argentina, mientras mantiene un pie firme en el mundo de la radio y el teatro.