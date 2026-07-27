Uno por uno, todos los looks de Stefi Roitman y Ricky Montaner en el verano europeo

Stefi Roitman y Ricky Montaner disfrutaron de un verano europeo marcado por paisajes mediterráneos, paseos urbanos y noches de salida. Cada aparición quedó registrada en momentos que muestran cómo adaptaron su estilo a diferentes escenarios, desde jornadas de playa hasta recorridos por ciudades históricas. La pareja compartió momentos que reflejan un ritmo relajado, con atuendos pensados para acompañar sus vacaciones, dejando ver una temporada donde moda y entorno se complementaron.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se robaron todas las miradas con looks tendencia en medio de Europa

El verano europeo de Stefi Roitman y Ricky Montaner quedó registrado en un álbum digital que el cantante compartió bajo el título “Para el baúl de los recuerdos — verano 2026”. La pareja mostró en redes sociales una serie de imágenes que reflejan sus días de descanso en destinos como Ibiza y el Lago di Como, con momentos de playa, paseos urbanos y noches de salida. La publicación dejó entrever cómo disfrutaron de sus días de descanso, con momentos donde la moda y la tenencia se convirtieron en protagonistas.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Las fotos que posteó en redes sociales el cantante revelaron un ritmo relajado, con mañanas de sol, tardes de paseo y noches de club. En cada contexto, los looks elegidos se adaptan a la perfección, marcando su estilo y reforzando la idea de disfrute. En una de las primeras imágenes de su posteo, el músico se mostró con un pantalón en tono claro de lino con corte recto y una camisa a rayas celeste. Mientras que la modelo se declinó por un vestido de escote profundo y espalda descubierta en color chocolate con estampado animal print.

Durante una tarde de sol, la pareja posó frente al mar mientras compartían miradas de complicidad y cercanía. En esta ocasión, Stefi Roitman se decantó por un vestido en tono lila, con un escote profundo y sin mangas, que se destacaba por su frescura. Por su parte, fiel a su estilo elegante, Ricky Montaner acompañó a la perfección a su esposa con un traje en color blanco con una camisa negra abierta. Los looks que eligieron se complementan a la perfección con las tendencias de moda del verano europeo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Los tonos neutros y los estampados básicos dominan la paleta, con detalles que aportan frescura sin perder comodidad. La pareja se muestra en terrazas, plazas y calles icónicas, siempre con un aire espontáneo. Las noches de salida marcan un contraste; la influencer lució vestidos con pedrería o satén en tonos oscuros y tierra, acompañados de peinados simples y joyería discreta. Mientras que el hijo de Ricardo Montaner optó por camisas más estructuradas en azul o negro, sumando collares y gafas redondas.

Looks urbanos y nocturnos de Stefi Roitman y Ricky Montaner: moda relajada marcada por tendencias

Entre las fotos que compartió en sus redes sociales Ricky Montaner, se pudo ver una imagen de su novia mientras disfrutaba de un café. La tarde continuó en un atelier de fotos, donde ambos posaron con estilos urbanos. El músico, con un jean amplio y una remera básica blanca; mientras la modelo se inclinó por una bermuda beige con una camisa de mangas tres cuartas a juego, completó su elección con un peinado recogido bajo junto con un make up natural que acompañó a la perfección.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Las escenas en plazas y calles muestran la versatilidad de ambos, con gustos que se complementan a la perfección. Fiel a su estilo clásico y cómodo, la influencer eligió un denim claro con un corte amplio, con un top blanco con transparencias y zapatillas negras. Por su parte, el cantante eligió un atuendo urbano con un pantalón baggy en tono amarronado con una remera básica. Además, como accesorio sumó una gorra azul, con anteojos a juego y una tote bag con estampado animal print.

Los atuendos de la pareja dejaron ver la forma en la que ambos interpretan la moda, con atuendos que se complementan a la perfección. Durante una salida, Ricky Montaner se inclinó por un pantalón de lino rayado con una camisa a juego abierta, acompañado por una tote bag de estampado floral. A su lado, Stefi Roitman combinó un pantalón con transparencias con una remera celeste de mangas largas y una camiseta que llevó su estilo a un comfy sport que se completó con una mini bag en tono bordó.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Stefi Roitman y Ricky Montaner compartieron una temporada estival en Europa que quedó reflejada en una serie de imágenes donde moda y entorno se integran de manera natural. Entre paisajes mediterráneos, paseos urbanos y noches de salida, cada aparición muestra atuendos pensados para el clima y las actividades del momento. La selección de prendas revela una estética relajada y funcional, con detalles que acompañan tanto la frescura del día como la sencillez de la noche.