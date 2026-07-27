La nueva vida de Sofía Aldrey: la ex de Fede Bal fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Marco

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, dejó en claro su lejanía con el conductor e influencer, tras su dura separación en febrero de 2023 . La ruptura ocurrió en medio de un gran escándalo mediático tras confirmarse las reiteradas infidelidades del actor, las cuales fueron descubiertas por ella a través de la aplicación de su lavarropas con wifi y chats privados.

Sin embargo, lejos de querer alejarse del amor, volvió a intentarlo con Nacho Vivas y, junto a él, se volvieron padres primerizos en julio del 2026. Sus seguidores fueron parte del anuncio y del proceso del embarazo en los últimos meses, para ver cómo el momento de coronaba de la manera más tierna posible. En redes sociales, Sofía Aldrey llevó emoción a todos al presentar a Marco, su bebé y primer hijo.

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Marco

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Marco

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez, junto a su pareja actual, Nacho Vivas. La joven conoció al empresario de medios a través de círculos sociales y conocidos en común. La relación comenzó a mediados de 2024, de manera muy discreta, y salió a la luz en septiembre de 2024, cuando periodistas de espectáculos e incluso exparejas de los protagonistas confirmaron la relación. La pareja se consolidó rápidamente, permitiéndoles dejar atrás polémicas mediáticas y enfocarse en una nueva vida juntos, donde el bajo perfil y el lifestyle marcaron el rumbo de sus carreras profesionales.

Sin embargo, todo cambió para mejor cuando, en marzo de 2026, la pareja realizó un viaje especial a París , Francia, donde anunciaron públicamente el embarazo de Sofía. En julio de ese mismo año, revelaron que el gran día había llegado, y la propia Sofía no dudó en compartir las primeras postales de Marco, su pequeño bebé. En una sesión de fotos donde los colores claros y suaves creaban una intimidad familiar, el pequeño era protegido por sus padres a través de emojis o manitos que resguardaban su rostro.

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Marco

Entre aquellas fotos de manitos, pies y mucho amor y cariño, la influencer dejó un mensaje de cómo su vida cambió por completo, con la llegada de su primer hijo. "Hace unos días mi mundo se freno un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobro sentido", expresó. De esta manera, sentenció: "Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras. Bienvenido a este lado del mundo bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz". Sus seguidores se sumaron a la ola de felicidad y expusieron sus mensajes de felicitaciones a la pareja.

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, fue mamá por primera vez y presentó a su hijo Marco

En una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, a mediados de julio del 2026, la vida de Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, dio un vuelco inesperado y comenzó a formar aquella familia con la que siempre había deseado. La influencer fue mamá por primera vez, junto a su pareja Ignacio "Nacho" Vivas, y presentó a su hijo Marco a través de dulces postales en sus redes sociales. Lejos de las polémicas y el amor escandaloso, la joven marcó un camino de bajo perfil, con un alto disfrute en la intimidad, su trabajo y, ahora, su pequeño bebé que llenó la casa de amor y cariño.

A.E