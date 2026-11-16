En una nueva emisión de Caras News, el programa de noticias de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, se mostraron algunos de los momentos más destacados del recital de María Becerra en el Movistar Arena, entre ellos, los invitados de lujos que contó la artista quilmeña.

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Además, Caras News presentó imágenes de la actuación de Babasónicos en el Festival Noche Capitales y repasó las novedades del Festival de Cine de Mar del Plata 2026. Además, hubo un segmento de los estrenos de las plataformas de películas y series y todas las noticias del entretenimiento.

Caras News se emite de lunes a viernes de 12 a 13 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El programa ofrece toda la actualidad del espectáculo nacional e internacional. Si querés estar informado sobre las celebridades, la música, la televisión, el cine y el entretenimiento, no te pierdas este programa.