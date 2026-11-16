Durante el programa del lunes de Red Carpet, conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso por Caras TV, repasó la trayectoria de Meryl Streep y brindó detalles del nuevo logro de la reina Máxima de Países Bajos. Además, el ciclo analizó la propuesta del desfile de Monse para la temporada primavera-verano 2027.

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Como suele ocurrir en Red Carpet, no faltaron las noticias de la farándula local. En esta oportunidad el programa de Caras TV mostró cómo está Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort y presentó a los nuevos integrantes de la familia de Jimena Barón.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El ciclo presenta información de las celebridades, la realeza y la moda.