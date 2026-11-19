Durante la emisión del jueves, Caras Fashion, el ciclo de Caras TV dedicado a las principales tendencias de la moda, recorrió la propuesta de Calvin Klein que se celebró en New York este año. A través de las imágenes emitidas en Caras TV, los espectadores pudieron ver los looks y accesorios de esta colección que sigue dando que hablar.

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En una segunda parte, Caras TV mostró el desfile Chanel Fall Winter 2026, otra de las presentaciones que deslumbró al mundo de la moda.

De esa manera Caras Fashion sigue acercando las últimas novedades de las principales firmas de la moda del mundo, centrada en los diseños y las distintas tendencias. El programa se puede ver de lunes a viernes a las 14:30 horas por Caras TV.