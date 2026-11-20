En una nueva entrega de Caras Fashion, el programa de moda de Caras TV, se repasó los mejores looks de Met Gala 2026, donde desfilaron cientos de obras de arte sobre los atuendos de modelos y artistas. El desfile tuvo lugar en mayo de este año en el Museo Metropolitano de Arte de New York.

Mirá el programa completo de Caras Fashion

En una segunda parte, Caras Fashion mostró la increíble propuesta de Dolce & Gabbana alta sartoria 2026. En las imágenes brindadas por Caras TV se puede apreciar los diferentes estilos y tendencias para los hombres.

De esa manera, Caras Fashion acercó a los televidentes las novedades de dos grandes pasarelas emblemáticas del mundo de la moda. El ciclo se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV, con contenidos dedicado al mundo fashion y las nuevas tendencias.