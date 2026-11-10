Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 10 de noviembre del 2026

Durante el programa del martes 10 de noviembre, Caras News conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, dedicó gran parte de su programación a la misa celebrada por el Papa León XIV en Córdoba. La emisión ofreció los principales momentos de la jornada que convocó a una multitud de fieles en el predio de FAdeA.

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Además, el ciclo de noticias de Caras TV compartió detalles del evento llamado Papapalooza, que reúne a jóvenes cantantes en el Monumento de los Españoles. Por otro lado, el programa analizó la polémica de las invitaciones vip que obtuvieron los famosos en la Santa Misa organizada el día lunes.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. La propuesta combina información del mundo del espectáculo, las celebridades, los estrenos y los acontecimientos más relevantes de la agenda cultural.