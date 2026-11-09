Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 9 de noviembre del 2026

El lunes 9 de noviembre, Caras News dedicó una emisión especial con toda la cobertura de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Durante el programa de noticias de Caras TV, se mostraron imágenes exclusivas de la Santa Misa celebrada en el Monumento de Los Españoles.

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Además, Caras News dio todos los detalles de la llegada del Papa León XIV a Argentina ocurrida en el día de ayer y repasó su agenda durante la jornada. La cobertura de Caras TV también incluyó la participación de los artistas que cantaron para el Sumo Pontífice y los famosos que se hicieron presente en la Santa Misa.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El programa ofrece información sobre las celebridades, eventos, estrenos y las principales novedades de la actualidad del espectáculo nacional e internacional.