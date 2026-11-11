Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 11 de noviembre del 2026

En una emisión especial de Caras News, el programa de noticias del espectáculos de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, repasó todo lo ocurrido durante el último día del Papa León XIV en Argentina. La cobertura incluyó momentos de la Santa Misa celebrada en Luján, una ceremonia que reunió a miles de fieles y que se convirtió en uno de los acontecimientos centrales de la jornada.

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Además, durante otro fragmento del programa de Caras TV se mostraron las imágenes del emocionante encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. El evento contó con grandes artistas y un emotivo discurso del Sumo Pontífice.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece diariamente toda la información del mundo del espectáculo, las celebridades y las principales novedades de la agenda artística y cultural.