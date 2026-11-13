Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 13 de noviembre del 2026

Durante el viernes 13 de noviembre, Caras News, el programa de noticias de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, presentó todos los detalles de la ceremonia de los Latin Grammy 2026. El ciclo repasó los momentos destacados de una de las noches más importantes de la música latina.

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Además, Caras News ofreció un análisis profundo de los looks que eligieron las celebridades para desfilar por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. El ciclo identificó a los mejores y peores vestidos del evento.

Caras News se emite de lunes a viernes a las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El programa ofrece un repaso de las principales noticias del mundo del espectáculo nacional e internacional. Si querés estar informado sobre televisión, música, moda, cine y celebridades no te pierdas este programón.