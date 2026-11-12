Chicas Guapas, programa completo: 12 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Chicas Guapas, el programa de Caras TV, Lucía Ugarte entrevistó al artista brasileño Romero Britto, reconocido por combinar el cubismo, arte pop y pintura graffiti. Su trabajo se destaca por la utilización de colores vibrantes en sus pinturas y esculturas.

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Durante la charla con Chicas Guapas, Romero Britto repasó algunos momentos más importantes de su trayectoria y habló de las experiencias que marcaron su desarrollo creativo. También, el artista reflexionó sobre el futuro del arte ante el avance de la Inteligencia Artificial.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa ofrece una tarde diferente con mucho entretenimiento, viajes, eventos, modas y entrevistas a diferentes personalidades del mundo del espectáculo.