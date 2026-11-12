Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 12 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Red Carpet, por la pantalla de Caras TV, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso realizaron un homenaje al actor Heath Ledger, reconocido por sus recordadas interpretaciones en icónicas películas entre ellas, “Batman: El caballero de la noche” y “Secreto en la montaña”.

Mirá el programa completo de Red Carpet

Por otro lado, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso analizaron los looks de la colección verano 2027 de Yves Saint Laurent. Además, las conductoras de Red Carpet llevaron a la pantalla de Caras TV todas las novedades de las celebridades nacionales e internacionales.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso por Caras TV. El ciclo ofrece una propuesta que combina actualidad de los famosos, realeza, moda y entretenimiento.