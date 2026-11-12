Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 12 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Caras News, el programa de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, puso el foco en las noticias más relevantes de la jornada. Durante el ciclo se informó sobre los Latin Grammys 2026. Además, se habló de los tres shows que Lali Espósito y Miranda darán en el Movistar Arena y de un anuncio de los artistas que dará que hablar.

Mirá el programa completo de Caras News

Por otro lado, Caras News abordó la visita de Maluma a la Argentina con detalles de los shows que brindará. También, el programa repasó los próximos pasos de María Becerra, Milo J y todos los estrenos del cine y las plataformas.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece una propuesta centrada en las noticias nacionales e internacionales del mundo del espectáculo, la música, las plataformas y las celebridades.