En una nueva emisión de Chicas Guapas con Lucía Ugarte por Caras TV, el programa estuvo dedicado al mundo de la moda y el make-up. Con una propuesta pensada para quienes buscan saber sobre las nuevas tendencias y encontrar inspiración para renovar sus estilos. A lo largo del programa se habló de diseños, estilos y looks.

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Asimismo, Chicas Guapas contó con diferentes invitados de la industria de la moda, que compartieron sus conocimientos y brindaron los mejores consejos para cuidar cada detalle del look.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV con la conducción de Lucía Ugarte. El ciclo propone entrevistas, eventos, moda, tendencias, make-up, cine, teatro, emprendedoras e historias que inspiran.