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Chicas Guapas, programa completo: 13 de noviembre del 2026

El ciclo liderado por Lucía Ugarte se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV.

Maia Reficco en Chicas Guapas
Maia Reficco en Chicas Guapas | Caras TV

En una nueva emisión de Chicas Guapas, el programa de Caras TV, la conductora Lucía Ugarte entrevistó a Maia Reficco, una de las actrices jóvenes más destacadas del momento. Durante la charla, la artista compartió detalles inéditos de su reciente trabajo y sorprendió con las declaraciones.

Mirá el programa completo de Chicas Guapas

Además, Lucía Ugarte dialogó con Fernando Gómez Dossena, director de Marie Claire Argentina, quien repasó sus comienzos en el periodismo, los desafíos de la profesión y detalles del proceso de producción de la reconocida revista.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa propone entrevistas con figuras destacadas, viajes, coberturas de eventos, contenidos de moda, make-up, cine, celebridades e historias de mujeres que inspiran con sus recorridos, talentos y aportes en distintos ámbitos de la cultura.

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