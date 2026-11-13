Chicas Guapas, programa completo: 13 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Chicas Guapas, el programa de Caras TV, la conductora Lucía Ugarte entrevistó a Maia Reficco, una de las actrices jóvenes más destacadas del momento. Durante la charla, la artista compartió detalles inéditos de su reciente trabajo y sorprendió con las declaraciones.

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Además, Lucía Ugarte dialogó con Fernando Gómez Dossena, director de Marie Claire Argentina, quien repasó sus comienzos en el periodismo, los desafíos de la profesión y detalles del proceso de producción de la reconocida revista.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa propone entrevistas con figuras destacadas, viajes, coberturas de eventos, contenidos de moda, make-up, cine, celebridades e historias de mujeres que inspiran con sus recorridos, talentos y aportes en distintos ámbitos de la cultura.