En una nueva entrega de Chicas Guapas, el programa de Caras TV conducido por Lucía Ugarte, dedicó un espacio especial para conversar sobre la salud alimentaria y el bienestar. La emisión propuso una mirada cercana y actual sobre la importancia de los buenos hábitos.

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Para profundizar sobre el tema, Chicas Guapas contó con la participación de un especialista que respondió a todos las preguntas y brindó herramientas vinculadas a la nutrición y el cuidado personal. Además, el programa incorporó otros invitados para abrir el diálogo y generar un intercambio imperdible.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El ciclo propone un popurrí de entrevistas, eventos, moda, belleza, make-up, lifestyle e historias de mujeres que inspiran.