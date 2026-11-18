En una nueva emisión de Chicas Guapas, el programa de Caras TV conducido por Lucía Ugarte hizo un programa estilo streaming donde abordó la relación entre el cuerpo y las emociones, entre otros temas vinculados al bienestar. Durante el ciclo se brindó herramientas y consejos para mejorar el estilo de vida.

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Para la ocasión y profundizar en la temática, Chicas Guapas contó con dos invitados especiales, por un lado, Gisela Batista, vidente, médium, coach y experta en traumas transgeneracionales y por el otro, Fausto Borgiani, especialista en running.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV con la conducción de Lucía Ugarte. El ciclo ofrece contenidos que hacen las tardes diferentes, reuniendo las mejores coberturas, eventos, entrevistas, tendencias, make-up, lifestyle e historias de mujeres empoderadas.