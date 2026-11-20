En una nueva entrega de Chicas Guapas, el programa conducido por Lucía Ugarte en Caras TV, dedicó su emisión a hablar de la moda, el make-up y las nuevas tendencias. Asimismo, el ciclo abordó la situación actual del rubro textil con un invitado especial que profundizó en el tema y aconsejó cómo emprender en el área.

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Por otro lado, Chicas Guapas expuso a las nuevas tendencias de moda y maquillaje con diferentes voces de profesionales de la industria, quienes brindaron sus mejores tips.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16:00 horas por Caras TV con la conducción de Lucía Ugarte. El programa ofrece contenido exclusivo vinculados al entretenimiento, los eventos, la moda, make-up, lifestyle e historias de mujeres que inspiran.