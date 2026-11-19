En esta emisión de Chicas Guapas por Caras TV, la conductora Lucía Ugarte recibió a un especialista que abordó el tema de la migraña. A lo largo de la entrevista, el profesional repasó las principales características, desencadenantes y algunas recomendaciones para mejorar la calidad de vida.

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Además, Chicas Guapas dedicó un espacio a una de las últimas fragancias de Carolina Herrera con una invitada especial que contó todos los detalles de un perfume muy particular con la personalidad de la firma.

Con la conducción de Lucía Ugarte, Chicas Guapas sigue ofreciendo una mirada integral sobre los temas que interesan a la audiencia. El ciclo propone entrevistas, eventos, moda, make-up y lifestyle. El programa se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV.