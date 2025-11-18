El look académico de Sarah Burlando para su fiesta de egresada: birrete, vestido y remera personalizada

Sarah Burlando celebró su egreso del jardín con un conjunto que combinó birrete, vestido y remera personalizada. En una jornada al aire libre, la elección del look acompañó cada momento de la fiesta, con detalles pensados para destacar sin perder comodidad. La propuesta incluyó prendas y accesorios simples que permitieron disfrutar de la jornada.

El increíble look de Sarah Burlando para su fiesta de egresada

En las últimas horas, Barby Franco compartió en sus redes sociales distintas fotos que emocionaron a todos sus seguidores. En las historias se podían ver las imágenes de los distintos festejos y actividades que hicieron en el jardín de su hija por el fin del ciclo lectivo.

El evento tuvo lugar en un espacio verde decorado con inflables, juegos y ambientación festiva, ideal para que los niños disfrutaran. En ese contexto, Sarah Burlando eligió un vestido blanco con estampado floral en tonos suaves, de mangas cortas y cuello cerrado, que acompañó con medias y zapatos blancos. El peinado, con dos pequeños moños recogiendo parte de su cabello, completó un look cuidado.

Momentos después, la pequeña sumó a su atuendo una remera personalizada con su nombre, un detalle que se repitió en varios de los egresados y que sumó identidad a la jornada. El toque académico llegó con el birrete, que la pequeña lució en distintos momentos de la fiesta, y que protagonizó uno de los videos más comentados.

El tierno video de Sarah y Fernando Burlando que emocionó a todos

Uno de los momentos que más emocionó a todos los seguidores de Barby Franco fue el video que compartió. En la grabación se puede ver a Sarah Burlando, con su remera personalizada, y a su padre protagonizando el icónico tiro de birrete al aire. “Egresada Sala de 2”, escribió la modelo en la historia.

La fiesta de egreso incluyó juegos, música y momentos compartidos entre familias, en un entorno pensado para el disfrute de los más chicos. El look de la niña se adaptó a ese contexto, combinando elementos académicos con detalles infantiles que reflejan su edad y personalidad.

