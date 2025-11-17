José Valosen revela la verdad sobre vestir famosos: “Algunos se llevan las prendas y no las devuelven”

CARASTV

En una conversación sincera con +CARAS, José Valosen habló con Héctor Maugeri sobre uno de los costados más delicados de su rutina profesional: la relación con las celebridades que lo buscaban para vestirse. Lo hizo con la calma de quien atravesó todos los estadios del oficio, desde vender remeras pintadas en la calle hasta trabajar en Dior frente a Harrods, y conoce el detrás de escena sin idealizaciones. Para él, el glamour nunca tapó la realidad cotidiana del trabajo artesanal. Y aseguró que, incluso entre figuras públicas, persisten hábitos que pocas veces se revelan.

José Valosen y la dinámica de vestir a figuras públicas

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si era difícil vestir famosos, Valosen fue directo. Contó que quienes llegaban a su atelier solían hacerlo por recomendación, sabiendo exactamente cuál era su método. “Normalmente ya saben cómo es mi trabajo y qué es lo que hago”, recordó, señalando que su nombre se instaló más por la precisión que por la exposición. Su reputación se forjó lentamente, desde aquellos días en los que escuchaba a los maestros italianos de Dior hablar con los clientes frente al espejo.

José Valosen

Para Valosen, ese aprendizaje marcó para siempre su estilo de trabajar. Defiende un lujo silencioso, cuidadoso, basado en la corrección y en la escucha, más que en el branding. “Muchos vienen recomendados”, insistió, dejando en claro que su atelier funciona como un espacio donde la elegancia se construye en voz baja. Y en la mayoría de los casos, las celebridades respetan ese código.

José Valosen y la verdad detrás de las prendas que no regresan

La conversación tomó un tono más filoso cuando Maugeri quiso saber si era cierto que algunos famosos se llevaban las prendas y no las devolvían. Valosen sonrió antes de responder, como quien ya atravesó ese episodio varias veces. “Algunos”, admitió en +CARAS, sin escándalo ni reproches, pero con la honestidad de quien habla desde la experiencia. Lo dijo con esa mezcla de humor y paciencia que solo adquiere quien trabaja contra reloj para eventos, cámaras y alfombras rojas.

José Valosen en +CARAS

Explicó que, en más de una oportunidad, él mismo tuvo que llamar para pedir la devolución. “A veces llamo yo para que lo devuelvan”, relató con naturalidad, como si formara parte del oficio tanto como cortar un molde o elegir un género. Su forma de resolverlo, sin confrontación, es una extensión de la ética que sostiene desde sus inicios. Un equilibrio entre firmeza y elegancia.

José Valosen y una filosofía que trascendió la fama

A pesar de estos episodios, Valosen no se queda en la anécdota. Sostuvo que la mayoría de los famosos valora su dedicación artesanal y la prolijidad de su equipo, que construye las prendas completamente a mano. Su mirada sobre la moda permanece intacta: el lujo verdadero no es el precio, sino la corrección; no es la etiqueta, sino el cuidado personal; no es el ruido, sino la presencia